Sara Conti e Niccolò Macii conquistano il bronzo Mondiale

Dopo l’oro ai campionati Europei, incredibile e storico bronzo nel pattinaggio di figura per Sara Conti e Niccolò Macii ai Mondiali di Saitama.

SAITAMA (GIAPPONE) – Dopo il successo nei Campionati Europei di pattinaggio di figura, ecco il Bronzo per Sara Conti e Niccolò Macii (Icelab) che sbaragliano le altre coppie e ai Campionati Mondiali di Saitama salgono sul terzo gradino del podio.

C’era grande attesa per la coppia italiana che ha pattinato il programma corto sulle note di “Oblivion (Una Sombra Màs)” di Gianni Ferrio e interpretata da Mina, chiudendo in terza posizione e proponendosi fin da subito per la conquista di una medaglia.

Gli allievi di Barbara Luoni nel programma lungo hanno pattinato in maniera pressoché perfetta, emozionando con un medley di brani tratto da “Nuovo Cinema Paradiso” del compianto Maestro Ennio Morricone. In questa prova hanno abbattuto per la prima volta in carriera la barriera dei 200 punti, ritoccando ogni loro primato personale. Segno di una crescita esponenziale in cui hanno conquistato prima un podio nella finale del Grand Prix, il primo successo ai Campionati Italiani e la consacrazione come campioni continentali.

Con il punteggio di 73.24 e 134.84, finiscono alle spalle solo dei giapponesi Riko Miira–Ryuchi Kihara (222.16), che regalano al Paese ospitante il primo oro nella storia delle coppie dopo l’argento di Montpellier 2022 e degli statunitensi Alexa Knierim–Brandon Frazier (217.48), campioni uscenti. Assenza pesante quella dei favoritissimi pattinatori russi, ma saputa cogliere al volo dagli italiani. Giù dal podio i canadesi Deanna Stellato-Dudek/Maxime Deschamps (staccati di oltre 8 punti) e gli americani Emily Chan/Spencer Akira Howe (lontani più di 14 lunghezze).

Italia, quindi, di nuovo sul podio Mondiale a distanza di ben nove anni, quando, ironia della sorte, sempre a Saitama la coppia di danza Anna Cappellini/Luca Lanotte conquistò l’oro e Carolina Kostner si mise al collo il bronzo per l’individuale. Conti/Macii, al loro esordio nella rassegna iridata, sono però diventati la prima coppia di artistico a issarsi sul podio dopo 100 edizioni della manifestazione (San Pietroburgo 1908 la prima). Il miglior risultato finora era stato il quinto posto di Nicole Della Monica-Matteo Guarise a Milano 2018. Le precedenti dodici medaglie erano arrivate dal settore femminile (7), da quello maschile (1) e dalla danza (4).

L’Italia diventa la nona nazione tuttora esistente ad aver ottenuto almeno una medaglia iridata in ognuna delle quattro specialità olimpiche, aggiungendosi alla ristretta cerchia composta da Russia, Stati Uniti, Canada, Germania, Francia, Gran Bretagna, Finlandia e Ungheria.

Per la spedizione italiana si tratta intanto dell’ottava medaglia mondiale stagionale dopo le quattro dello short track e le tre della pista lunga (con due ori). Un bottino non da poco in attesa delle ultime gare tra cui il Curling e l’Hockey.

L’Italia chiude il giovedì di gare dei Mondiali di Saitama con l’ottava posizione di Daniel Grassl nel programma corto degli uomini. Appena fuori dalla top ten, al 13° posto, Matteo Rizzo.

Photo credits: Diego Barbieri/fisg.it