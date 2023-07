Beer Belly Festival tra musica, sport e… panini ‘onti’

“Qualsiasi cosa abbiate da fare il 21-22-23 luglio, cambiate i vostri piani e venite a divertirvi al Beer Belly Festival 2023 a Scandolara di Zero Branco”. Parola di Strani Forti. Tanto divertimento sì, ma con il cuore rivolto al sociale.



ZERO BRANCO – Organizzata dal 2010 dal gruppo Strani Forti, composto ragazzi tra i 25 e i 38 anni e col prezioso aiuto di tanti bambini e ragazzi, Beer Belly Festival è una manifestazione con musica live, stand gastronomico e tornei sportivi.



Venerdì 21 si parte con l’aperitivo, a seguire il torneo di calcetto balilla e alle 22.00 il divertimento é assicurato con la serata a tema anni 90 targata Love Generation.

Sabato 22 dalle 18.30 ci sarà l’attesissimo Mojito party con la cisterna di Mojito, rigenerante viste le temperature previste per il weekend. Dalle 22.00, il fantastico evento Impatto di radio Piterpan, dove “ti ritroverai a ballare anche se non vuoi“.

Domenica 23 spazio allo sport: la mattina vede gli emuli di Ale Michieletto e Simo Giannelli impegnati nei tornei di volley organizzati da Kosmos Volley. Alla sera, sempre domenica, animazione con trucca bimbi per i più piccoli e poi “tutti a cantare con i Turno Max“, la cover band degli 883.

Lo stand gastronomico, spiega Strani Forti, “propone panini onti, hamburger, piadine e piatti per tutti i gusti, con anche opzioni vegane, da assaporare assieme alle ottime birre tra cui scegliere“.



“È il desiderio di creare un momento di ritrovo e svago per la comunità che ci spinge a creare questo festival – afferma Nicola Carollo, uno degli storici organizzatori. – Ogni anno cerchiamo di inserire novità, unendo l’esperienza dei più grandi all’energia dei ragazzi più giovani e con uno sguardo rivolto all’impegno sociale. Il tutto in un clima di amicizia e allegria”.

DIVERTIMENTO SÌ, MA CON IL CUORE RIVOLTO AL SOCIALE

Oltre al divertimento, il Beer Belly è impegnato nel sociale: da tempo, infatti, collabora con AVIS Zero Branco nel sensibilizzare sull’importanza del gesto della donazione di sangue. Quest’anno sarà presente anche Ogni giorno per Emma, onlus che si occupa di informare e raccogliere fondi per la ricerca sull’Atassia di Friedreich, una rara malattia neurodegenerativa che provoca difficoltà nella coordinazione motoria, rendendo difficili tante attività quotidiane.