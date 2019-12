“Beatles Classici” al Teatro Eden di Treviso

Mercoledì 18 dicembre alle 20.30, al Teatro Eden di Treviso “Beatles Classici”, con la Venice Classic & Pop Band. È il regalo di Natale di un gruppo di amici amanti dei “Fab Four”, che ha invitato a Treviso la band costituita per iniziativa di Stefano Toffolo – chitarrista, liutista e musicologo , docente al Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia – con suoi allievi ed ex allievi di formazione classica e/o jazz e con esperienze concertistiche e discografiche significative. E ha chiesto loro una serata “tutta Beatles” in chiave soprattutto acustica, per assecondare la grande passione che li unisce e vivere insieme a tanti altri appassionati della musica del quartetto di Liverpool una straordinaria serata di “pop classico” raffinatamente eseguito.

Sul palco dell’Eden ci sarà uno strumentario che rispecchia il superamento delle barriere tra i vari generi musicali dei quali i Beatles furono un esempio illuminante. E assieme alle voci Alberto Boschiero, Chiara Spizzo e Martina Candido, sciorineranno quel repertorio immortale di “Yesterday”, “Michelle”, “Hey Jude” e tante altre, Stefano Toffolo e Giulio Tommasella alla chitarra classica, acustica ed elettrica; Davide De Bortoli al basso elettrico; Lorenzo Gioelli e Fabio Pez ai violini; Beatrice Fanin alla viola; Luca Strozzo al violoncello; Ilenia Grillo al pianoforte; Chiara Pittarella al clarinetto; Claudia Ciullo all’arpa e Leonardo Capolla alla Batteria. Gli arrangiamenti sono di Lorenzo Gioelli e Jacopo Caneva.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

