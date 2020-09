Autoarticolato rovesciato a San Donà di Piave

Alle ore 15.00 di oggi, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Armellina a San Donà di Piave per il rovesciamento di un autoarticolato che trasportava barbabietole: illeso l’autista. I pompieri arrivati da locale distaccamento e da Mestre con il personale NBCR (Nucleare Biologico Chimico radiologico) hanno messo in sicurezza il mezzo, tamponando la perdita dei circa 300 litri di gasolio contenuti nel serbatoio danneggiato. Sono ora in corso le operazioni di recupero dell’automezzo.

