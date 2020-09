Il Bibliobus dal 24 settembre al 2 ottobre arriva a Marghera e a Chrignago con le “Biblioanimazioni” dedicate ai più piccoli

Con un sorriso e ironia ci si può avvicinare alla bellezza della lettura nella comunità di Marghera e Chirignago

Il Bibliobus ospita le prime quattro Biblioanimazioni per far conoscere a bambini, ragazzi e famiglie, tanti incredibili personaggi tratti da storie popolari e da favole della grande letteratura per l’infanzia.

Gli appuntamenti sono al Parco Catene, giovedì 24 settembre 2020 e al Parco Emmer venerdì 2 ottobre 2020, dalle 15 alle 18.

Susi Danesin e gli attori dell’Associazione Maga Camaja avranno il compito di far conoscere il carico di tesori – 1500 volumi – ospitati nella biblioteca viaggiante dando voce e corpo a frizzanti storie.

Nel Bibliobus con Susi storie animate d’avventura, di amicizia e di paura! Comicità, racconti e trucchi, poi, con il comico Josefito a Chirignago, in via Fratelli Cavanis, lunedì 5 ottobre 2020 e a Malcontenta, Chiesa di Sant’Ilario, sabato 17 ottobre 2020 dalle 15 alle 18.

Diverse occasioni per divertirsi e portare a casa bei libri da prendere a prestito, gratuitamente, con la tessera della biblioteca. Chi ancora non ce l’ha, la può fare nel Bibliobus.

Le animazioni di strada sono curate in collaborazione con Susi Danesin e l’Associazione Maga Camaja.

Tutte le attività saranno svolte nel rispetto delle norme sanitarie vigenti per la prevenzione del Covid-19.

Per saperne di più: www.culturavenezia.it/ biblioteche; tel. 041.2746740 – 041.2746741; e-mail [email protected] o direttamente nel Bibliobus cell. 331.6100604 negli orari in cui è attivo.

