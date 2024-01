Auto finita in un campo: 4 feriti

Alle 17:45, di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in via Orti Ovest. nel comune di Chioggia, per un’auto finita fuoristrada con 4 persona a bordo che sono rimaste ferite.

Chioggia – Questo pomeriggio, i pompieri, arrivati dal locale distaccamento e da Mestre con l’autogrù, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto le quattro persone che si trovavano all’interno dell’abitacolo. I feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem per poi essere trasferiti in ospedale. La polizia locale ha eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.

Non si conoscono le cause dell’incidente.