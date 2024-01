Rugby Mogliano Veneto trionfa nel derby contro San Marco con un netto 46-0

Vittoria schiacciante del Rugby Mogliano Veneto nel derby contro San Marco con un risultato di 46-0. La partita ha concluso il girone di andata, evidenziando una prestazione dominante della squadra di casa.

MOGLIANO VENETO (TV). Nella fredda giornata di domenica 21 gennaio 2024, il Mogliano Veneto Rugby ha ospitato i vicini rivali del San Marco Rugby per la conclusione del girone di andata della Serie B.

La partita, disputata sul terreno di casa a Mogliano Veneto, è stata caratterizzata da una temperatura gelida e ha visto il Mogliano emergere vittorioso con un netto 46-0.

Il match ha iniziato con una prima mezz’ora di gioco relativamente equilibrata, durante la quale il Mogliano, pur creando un notevole volume di gioco, ha realizzato una sola marcatura. Tuttavia, verso la fine del primo tempo, la squadra di casa ha intensificato gli attacchi, sfondando la difesa avversaria e accumulando una serie di marcature pesanti.

Il San Marco Rugby, nonostante gli sforzi, ha trovato difficile arginare la potenza e la precisione degli attacchi dei biancoblu, e il risultato della partita non è mai stato in bilico.

Giulio Zanchi è stato eletto “player of the match” e ha condiviso alcune riflessioni sulla partita: “Con il San Marco è un derby sempre molto sentito. In questa partita, poi, schieravamo 3 coppie di fratelli, quindi era una gara ancora più sentita per noi biancoblù. Sono felice per il risultato, adesso che siamo al giro di boa comincia un altro campionato dove vogliamo lavorare per affermarci e continuare a dire la nostra.”

Il tabellino della partita riporta i dettagli delle marcature:

Marcatori:

pt. 4′ m Bianco M tr Solda’ (7-0).

30′ m Panizzi (12-0).

35′ m Cosmo M. (17-0)

st. 5′ m Cosmo E tr Bianco E (24-0).

7′ m Stefani (29-0).

20′ meta Cervellin (34-0).

30′ m Sparano (39-0).

40′ m Checchi tr Checchi (46-0)

Formazioni:

Mogliano Veneto Rugby: Sparano, Solda’, Zanchi G., Frezza, Panizzi, Bianco E., Ginetto, Semenzato, Pesce (cap), Zanchi A., Vecchiato, Furlanetto, Cosmo E., Bianco M., Cosmo M. A disposizione: Stefani, Lucchetta, Mattiazzi, Marello, De Rovere, Cervellin, Checchi. All: Lavorgna, Onori, Filippucci

San Marco Rugby: Veggis, Saracino, Costantini, Bisotto, Tempo, Bowman J., Favaro, Urban, Dazzi, Marigo, Petrella (cap), Centasso, Zanchettin, Mocanu, Moroso. A disposizione: Gervasi, Bellio, Ghezzo, Benato, Sarria, Bowman D., Mascieri All: La Noce

Calci piazzati: — Cartellini: Giallo ad Urban 34′ 1° tempo

Arbitro: Peruzzo Matteo (Pd)