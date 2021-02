Auto esce di strada sul Terraglio

Alle 13.10 circa i Vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti sul Terraglio a Preganziol, in direzione Mogliano (km 14) per un’uscita autonoma di strada. Estratto il ferito in condizioni gravi, consegnato al Suem per il trasporto in ospedale, messa in sicurezza l’autovettura. Sul posto anche i Carabinieri

