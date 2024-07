Assaggia e guadagna € 1.000 per un giorno

Maxibon e Infojobs lanciano il lavoro dei sogni, che farà gola ai tantissimi amanti del gelato

Milano – Arriva per tutti noi il fatidico momento della vita in cui abbiamo sognato il lavoro ideale, quello che non considereremmo mai un obbligo, poiché è qualcosa che ci appassiona e ci rende orgogliosi. Questa è l’idea che ispira il lancio dell’offerta di lavoro per diventare “Assaggiatore/Assaggiatrice di Maxibon“.

Due giorni fa appena, InfoJobs ha aperto le candidature per diventare “Assaggiatore/Assaggiatrice di Maxibon“, un’imperdibile occasione per immergersi nel mondo del gelato da una prospettiva diversa, con una retribuzione di 1.000 euro per una giornata di lavoro. L’offerta di lavoro è disponibile a questo link.



Requisiti di selezione

Per presentare la propria candidatura su InfoJobs (la nota piattaforma digitale che dà supporto alle aziende nel processo di ricerca e selezione del personale) basterà soddisfare i seguenti requisiti: essere una persona divertente, autentica, curiosa, appassionata dei social media e, soprattutto, dei gelati Maxibon.

L’esperienza si svolgerà il 31 luglio in una location esclusiva e top secret in cui l’Assaggiatore/Assaggiatrice di Maxibon avrà la possibilità di partecipare ad una degustazione guidata da uno dei professionisti del team di Maxibon e scoprire tante curiosità dei dietro le quinte!