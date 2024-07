Maratona dles Dolomites in “tempo” reale

La Maratona dles Dolomites ha come nuovo partner iLMeteo.it che fornirà a tutti i partecipanti le previsioni in tempo reale

BADIA – Una maratona in “Tempo” reale. È quello che accadrà domenica in Alta Badia grazie alla collaborazione tra la Maratona dles Dolomites e il suo nuovo partner ufficiale iLMeteo. Tutti i partecipanti della gara riceveranno infatti le previsioni del tempo in real time.

Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, durante la manifestazione fornirà aggiornamenti costanti su temperatura, vento e precipitazioni a tutti i ciclisti. Una partnership importante, quella tra iLMeteo.it e la Maratona, che permetterà agli atleti di vivere pienamente l’esperienza sportiva e aiutarli a decidere al meglio l’itinerario, l’abbigliamento e l’equipaggiamento di gara.

“La rinnovata partnership di quest’anno con la Maratona è di grande importanza per noi – ha detto Emanuele Colli, amministratore delegato de iLMeteo.it -. Il meteo è diventato uno strumento imprescindibile per chi pratica uno sport outdoor come il ciclismo, a livello agonistico o anche solo amatoriale. Sempre di più previsioni del tempo accurate e affidabili ci permettono di vivere in sicurezza e libertà ogni momento della nostra vita“.

La maratona

Appuntamento domenica 7 luglio con la 37esima edizione della Maratona dles Dolomites alla quale parteciperanno atleti e appassionati di ciclismo di tutti i livelli. L’edizione di quest’anno riguarderà il tema della Mutatio, intesa come metamorfosi in grado di generare negli atleti, organizzatori e volontari un cambiamento positivo nel rispetto dell’ambiente. La Maratona, con i suoi tre percorsi di 138 km e 4230 m di dislivello, il Medio con 106 km e 3130 m di dislivello e il Sellaronda con 55 km e 1780 m di dislivello torna ad essere un’esperienza imperdibile per ogni appassionato di ciclismo.

“Siamo estremamente contenti di rinnovare la collaborazione con iLMeteo.it. La loro professionalità e precisione nelle previsioni meteorologiche sono essenziali per garantire un’esperienza di gara sicura e ottimale per tutti i partecipanti. La presenza di Lorenzo Tedici in Alta Badia sarà un valore aggiunto inestimabile, permettendo ai ciclisti di affrontare con sicurezza e preparazione le sfide climatiche che la gara presenta“ dichiara Claudio Canins, direttore del comitato organizzatore.