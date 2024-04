Jannik Sinner, acclamato numero 2 del tennis mondiale, è a casa, con la famiglia, in Val Pusteria. Ma ci starà solo pochi giorni, forse poche ore

Jannik Sinner è cittadino italiano sin dalla nascita. I suoi genitori, padre Hanspetter, mamma Siglinde e il fratello Mark, adottato prima della nascita, sono di madrelingua tedesca, come lui. Il suo cognome, Sinner, in tedesco si pronuncia Ziin@ Nato il 16 agosto 2001, a S. Candido, nota località sciistica, è annoverato tra i più forti tennisti italiani di sempre.

La famiglia

Dopo la vittoria del torneo di Miami, con il successo in finale su Dimitrov, il tennista altoatesino ha parlato della sua famiglia, e delle sue origini. Non può trascorrere, per ovvi motivi, tutto il tempo che vorrebbe con i suoi genitori, il fratello e i nonni.

Originario di San Candido (Bolzano, in Val Pusteria) ha spostato la sua residenza a Montecarlo. Ha scelto di mettere radici lì da 3 anni a questa parte. É stata una scelta professionale e non dettata da una questione di denaro, secondo quanto dice Sinner stesso.

“Ci sono tutti i giocatori più forti, i campi sono sempre a disposizione. È sicuramente il posto migliore per allenarmi e crescere” ha raccontato di recente in un’intervista. https://www.fanpage.it/sport/tennis/dove-vive-jannik-sinner-e-perche-da-anni-ha-scelto-di-lasciare-litalia/

Arrivederci a Montecarlo

La stagione sulla terra rossa di Sinner prenderà il via il 7 aprile, sperando in una conclusione trionfale il prossimo 9 giugno, quando è in programma la finale di Parigi. Poi sarà tempo di Wimbledon, prima delle Olimpiadi che saranno ancora sulla terra rossa della capitale francese.

7-14 aprile – Master 1000 Monte Carlo

24 aprile-5 maggio – Master 1000 Madrid

8-19 maggio – Master 1000 Roma

26 maggio-9 giugno – Roland Garros

https://ilnuovoterraglio.it/sinner-il-primo-slam-non-si-scorda-mai/