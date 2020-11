Arrestato il responsabile dalle bomba carta esplosa a Treviso

“Complimenti alle Forze dell’Ordine, che hanno risolto in tempi brevi un caso che aveva creato apprensione tra i cittadini, tra l’altro in un momento del tutto particolare come quello che stiamo vivendo”.

È questo il commento del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in relazione all’arresto, effettuato dai Carabinieri e della Polizia, del responsabile dell’esplosione di un ordigno il 6 novembre scorso contro un supermercato del centro di Treviso.

“Aver assicurato il responsabile alla giustizia – aggiunge Zaia – è un successo che va oltre l’operazione d’indagine in sé stessa, perché riporta serenità tra i residenti e chiarisce aldilà di ogni dubbio le motivazioni del gesto criminoso. In questo momento, in cui sono già forti le preoccupazioni per l’epidemia di Covid-19 – conclude il Governatore – la gente non ha certo bisogno di ulteriori e diversi motivi di tensione”.

