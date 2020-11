Treviso. Esplode bomba carta davanti alla Pam

La notte scorsa, intorno alle 21.15, una fortissima esplosione è stata udita in tutto il centro storico di Treviso.

Si è trattato di una bomba carta fatta esplodere da ignoti davanti al Pam di via Zorzetto, vicino a piazza Borsa.

Come riportato nell’articolo de La Tribuna, ingenti sono i danni alla vetrina del supermercato. La polizia sta indagando.

Fonte: La Tribuna

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti