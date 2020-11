Un padre chiede giustizia per una tragedia di nove anni fa

Il nostro lettore ed amico Pierluigi Pasqualetto, ha dovuto sopportare un terribile dolore, la morte per suicidio dell’unico figlio Leonardo. Il fatto avvenne nel 2011 e fu provocato,secondo quanto ci raccconta Pierluigi, da una forma pesante di stalking subita dal giovane professore.

Il padre sta cercando da anni di fare giustizia per il figlio dimostrando le angherie subite dal professore Leonardo.

Oggi, nel nono anniversario del tragico fatto, Pierluigi Pasqualetto ha scritto una lettera alla Redazione Fampage, lettera che ha voluto inviare anche al nostro giornale.

Pubblichiamo qui di seguito la lettera in questione ritenedo doveroso portare a conoscenza dei nostri lettori questa tragedia a molti sconosciuta.

“Gentile Redazione FANPAGE,

sono il papà del PROFESSOR LEONARDO PASQUALETTO INSEGNANTE DI ELEVATISSIMA CARATURA INTELLETTUALE ED UMANA MORTO SUICIDA IL 10.11.2011 “SUL LAVORO ” PERCHÉ ERA TROPPO BRAVO NELL ‘INSEGNARE ….

vorrei tanto che VOI Vi occupaste di QUESTA ORRIBILE, ASSURDA TRAGEDIA affinché LEONARDO abbia la GIUSTIZIA che MERITA e che il suo ENCOMIABILE OPERATO MERITA !!!

Confido nella Vostra sensibilità, PROFESSIONALITA’ e desiderio di giustizia.

Vi ringrazio con tutto il mio cuore.

Pierluigi PASQUALETTO

Vorrei inviarvi diversi documenti ma non so come fare, DOCUMENTI che sono stati INVIATI VIA PEC come RICORSO FORMALE al GARANTE PER LA PRIVACY a MONTECITORIO a ROMA , tanto che è stato APERTO UN FASCICOLO che porta il NUMERO 99773.

Al GARANTE è stata mandata una PEC di DIFFIDA AD ADEMPIERE dal mio avvocato (che non mi assiste più perchè in “pensione” …), DIFFIDA CHE NON HA MAI AVUTO RISCONTRO !!!

La stessa DOCUMENTAZIONE è stata inviata VIA PEC AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DOVE SONO STATO DI PERSONA e DOVE HO TROVATO RESISTENZA.

Addirittura al MINISTERO DELL’ISTRUZIONE “MANCANO” (spariti, nascosti, distrutti ??? …) più di 900 DOCUMENTI CHE INVECE IO POSSIEDO e che sono stati REGOLARMENTE PROTOCOLLATI dall’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO.

Al MINISTERO DELL’ISTRUZIONE a ROMA il mio ormai ex avvocato HA INVIATO VIA PEC NON SO QUANTE RICHIESTE E DIFFIDE PER AVERE UNA NUOVA INCHIESTA MINISTERIALE SULLA TRAGEDIA DI MIO FIGLIO LEONARDO = SENZA ESITO !!!

Fra i DOCUMENTI vorreu inviarvi c’è una PEC INVIATA IL 5 SETTEMBRE SCORSO al MINISTRO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO FEDERICO D’INCA’ per CERCARE di “SMUOVERE” l’ INSABBIAMENTO DEL MIO RICORSO.

CONFIDO NEL VOSTRO DESIDERIO DI GIUSTIZIA e quindi AIUTARMI A FAR RISALTARE QUESTO ORRORE AFFINCHÉ MIO FIGLIO LEONARDO ABBIA LA GIUSTIZIA CHE MERITA E CHE IL SUO ENCOMIABILE OPERATO MERITA !!!

RESTO A VOSTRA COMPLETA DISPOSIZIONE PER APPROFONDIRE E PROVARE CON DOCUMENTI UFFICIALI TUTTO LORRORE SUBITO DAL PROFESSOR LEONARDO PASQUALETTO, MIO UNICO FIGLIO.

VI RINGRAZIO DI CUORE !!!

PIERLUIGI PASQUALETTO “

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti