Allarme droga a Marghera. A lanciare un grido di aiuto è Gianfranco Bettin.

La denuncia e circostanziata, la banda dei nigeriani si è stabilita a Marghera dopo il lockdown, spacciano droga, eroina, insediandosi nei giardini di piazza Sant’Antonio.

La banda si è spostata dalla zona stazione Mestre prendendo possesso del centro di Marghera. Non sono tossicodipendenti e sono inquadrati militarmente muovendosi a piedi, in motorini ed in bicicletta.

” Serve una nuova dura stretta contro questa banda” afferma Bettin.

