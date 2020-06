La Giunta approva la variazione del Piano della Performance, il Piano esecutivo 2020-2022 e la relazione sull’attività 2019

La Giunta comunale, riunita nei giorni scorsi in web conference, ha approvato la delibera che contiene le variazioni al Piano della Performance e al Piano esecutivo di Gestione per le annualità 2020-2022. In considerazione dei mutati presupposti di realizzazione derivanti dalla situazione di emergenza dovuta al Covid-19 e dal conseguente rinvio delle elezioni amministrative così come stabilito dal Governo, sì è infatti ritenuto opportuno adeguare gli obiettivi assegnati a inizio anno alla dirigenza tenuto conto dell’evolversi della situazione emergenziale e della necessità di realizzare anche delle nuove e diverse attività connesse alla situazione stessa .

Nello specifico, quindi, si è intervenuti riassegnando alcuni obiettivi modificati o aggiunti rispetto al Piano della Performance 2020-22, approvato con la delibera di giunta n° 21, a direttori e dirigenti competenti in relazione allo specifico settore/direzione di riferimento. Ad esempio l’attivazione dello Sportello Buoni Spesa, le attività di controllo della Polizia Locale sul rispetto della normativa in tema di Covid, la riorganizzazione in modalità telematica di alcune attività sociali a favore delle scuole, la realizzazione della didattica a distanza, l’attivazione di sportelli di supporto anche psicologico a cittadini e imprese. Conseguentemente si è provveduto ad adeguare il PEG (piano esecutivo di gestione), che assegna le risorse finanziarie a direttori e dirigenti in conseguenza delle intervenute variazioni di bilancio.

Con una seconda delibera si è proceduto, invece, ad approvare la “Relazione sulla Performance 2019” dell’Ente, documento obbligatorio previsto ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs.150/2009, che evidenzia, a consuntivo, i risultati raggiunti dall’Amministrazione rispetto agli obiettivi programmati e conclude il ciclo della Performance annuale. Dal documento emerge l’impegno con cui l’Amministrazione è riuscita a rispettare nel corso dell’anno scorso tutti gli obiettivi che si era data, e nello specifico, la media di raggiungimento percentuale degli obiettivi assegnati alla dirigenza è stata attestata dal Nucleo di Valutazione al 95,18% (nel 2018 è stata del 93,90%). La delibera approva inoltre il “Referto del Controllo di Gestione 2019” che costituisce strumento cardine del controllo di gestione con cui la struttura operativa preposta fornisce le conclusioni del predetto controllo all’Amministrazione.

“L’approvazione di queste due delibere – commenta l’assessore al Personale Paolo Romor – dimostra quanto il sindaco Luigi Brugnaro e tutta la Giunta abbiano saputo, in questi anni, amministrare il Comune secondo le regole del buon padre di famiglia. Siamo riusciti a mettere in ordine i conti e, proprio nell’ultimo Consiglio comunale, abbiamo dimostrato di chiudere il 2019 con un saldo positivo di 62 milioni di euro. Numeri che presi così possono non dire molto, ma se si considera che nel 2015 siamo partiti da un valore di – 72 milioni vuol dire che il nostro dovere lo abbiamo fatto e lo abbiamo fatto bene. Il merito va, senza dubbio, anche ai risultati positivi ottenuti dalle varie direzioni. Più la macchina è efficiente, più produce buoni risultati a vantaggio dei cittadini. A tutti i dipendenti che hanno consentito questi risultati va un sincero grazie. Sono stati anni duri, gli ultimi mesi ci hanno ulteriormente messo a dura prova, ma alla fine stiamo dimostrando che lavorando tutti con un unico obiettivo riusciremo ad avere una ottima performance”.

