Al via la 5^ edizione del progetto “Sport in cartella”: avviso pubblico per la selezione delle associazioni e società sportive interessate

Il Comune di Venezia per l’anno scolastico 2021/22 (eventualmente prorogabile per una seconda annualità) intende attuare nelle scuole primarie per le classi 4° e 5° la quinta edizione del progetto “SPORT IN CARTELLA”, in applicazione della Legge 285/97, con l’obiettivo di integrare l’attività fisica con l’educazione, l’ambiente, il benessere e il diritto alla cittadinanza.

Le Associazioni/Società Sportive regolarmente iscritte all’Albo del Comune di Venezia sono invitate a partecipare alla selezione per realizzare interventi ludici-motori-sportivi rivolti ai bambini delle classi 4° e 5° della scuola primaria.

Gli interventi consisteranno in giochi tradizionali, giochi polivalenti e polifunzionali.

La domanda dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC [email protected] entro e non oltre le ore12.00 del 28.09.2021

La documentazione della manifestazione di interesse è disponibile sul sito internet del Comune di Venezia al seguente link: https://www.comune.venezia.it/it/node/33299.