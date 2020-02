Al Valecenter arrivano i ledwall digitali

L’evoluzione storica e digitale del XXI secolo ha rivoluzionato inevitabilmente anche la concezione del retail. Valecenter, Centro Commerciale di Marcon, al passo con il cambiamento odierno dei paradigmi di vendita, conferma la sua volontà di restyling e ammodernamento. A gennaio, infatti, nella Galleria Commerciale è stato installato il primo dei due ledwall digitali, testimonianza del connubio tra retail e tecnologia.

Valecenter ha l’obiettivo di soddisfare le richieste dei clienti e, in questo modo, offrire molteplici servizi che possano rispecchiare i desiderata del target di riferimento e – al tempo stesso – creare un luogo che non abbia solamente l’etichetta di Centro Commerciale ma che possa trasformarsi in centro polifunzionale.

I ledwall di Valecenter trasmetteranno le partite del campionato di calcio e i gran premi di Fomula 1 e moto GP; gli ospiti del Centro Commerciale di Marcon riusciranno così a conciliare sport, passioni e tempo libero. Inoltre, i ledwall potranno essere utilizzati anche come spazi espositivi in cui veicolare l’immagine della propria azienda, del proprio brand o di prodotti di nuova presentazione.

Per i più piccoli, continuano le attività didattiche ed educative nell’area bimbi custodita al primo piano. L’area d’intrattenimento riservata ai bambini dai 3 ai 9 anni è aperta nel weekend e nei giorni festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Nelle belle giornate, ci si sposta all’aria aperta dove Valecenter ha messo a disposizione un’area gioco gratuita.

