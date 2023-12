A tre anni e mezzo dall’incendio, riapre 3V Sigma

Riparte la 3V Sigma di Porto Marghera. Dopo tre anni mezzo da quell’incendio del 15 maggio 2020 che provocò il grave ferimento di due operai di una ditta di Terni (ed è per questo che la Femca Cisl si è costituita parte civile nel processo che vedrà imputata l’azienda), nei giorni scorsi, gli impianti di idrogeno e ammoniaca hanno iniziato a produrre a pieno regime.

MARGHERA – Non solo, nelle prossime settimane partirà la produzione di Tmpina dell’impianto Pm3, ridando, non solo una stabilità economica ai due siti ma soprattutto un futuro occupazionale. I primi 15 lavoratori hanno già iniziato a operare con turni avvicendati e a regime pieno.

Dunque, si avvia una nuova fase per l’azienda e per i dipendenti che, in questo triennio, hanno beneficiato degli ammortizzatori sociali. Anche se molti di loro hanno trovato lavoro in altre realtà (all’epoca erano impiegati 47 lavoratori), in sei hanno resistito sperando e credendo in un nuovo futuro in 3V Sigma, che per molti anni ha permesso loro di avere un posto di lavoro.

Un sospiro di sollievo per la ripartenza arriva anche per i due siti bergamaschi di Mozzo e Grassobbio, con circa 200 lavoratori in forza e che a causa dell’incidente, ne hanno subito un danno. Infatti, la Tmpina prodotta a Porto Marghera è stata approvvigionata con dei costi esorbitanti pur di tenere in vita e dare continuità alla produzione nelle due fabbriche e mantenere l’intera occupazione. Oggi è solo un brutto ricordo.

«Salutiamo con favore – spiega il segretario di Cisl Venezia Michele Zanocco – la ripartenza di 3VSigma per la scelta di restare a Marghera, investendo dopo quanto accaduto. Occupazione e nuove produzioni come l’idrogeno, indicano come il nostro territorio possa essere il luogo dove le nuove tecnologie possono svilupparsi, consentendo il rilancio del polo di Marghera in una vera ottica di prospettiva».

E a questa nuova fase di 3V Sigma plaudono anche il segretario territoriale di Femca Cisl Venezia, Francesco Coco, e il rappresentante della Rsu, Marco Bello, che hanno seguito la vicenda sin dai primi minuti.

«Come Femca Cisl – dichiarano – siamo soddisfatti nell’essere stati attori da subito presidiando a tutti i tavoli per monitorare ogni operazione con l’obiettivo che occupazione, sicurezza e ripartenza non sarebbero finiti nel dimenticatoio come purtroppo molti impianti del petrolchimico lo possono dimostrare. Riconosciamo gli sforzi e i costi che 3V Sigma ha voluto sostenere in questi anni e ne siamo grati nel vedere che come noi hanno creduto sull’importanza strategica del polo industriale di Porto Marghera. Come sindacato, siamo contenti di sapere che le misure di sicurezza all’interno dello stabilimento si siano state di molto intensificate. 3V Sigma ha stipulato un contratto con la caserma dei vigili del fuoco con la società consortile Spm (Servizi Porto Marghera) situata proprio alle spalle dello stabilimento e che a nostro parere garantisce la sicurezza dei lavoratori e dello stabilimento stesso».

Il vasto incendio del 2020 cancellò 12 mila metri quadrati di fabbrica, circa il 90 per cento del totale.