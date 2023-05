A fuoco l’olio nella padella, cosa fare?

Un incidente domestico che può avere effetti drammatici ma evitabili: a volte, lasciando a lungo sul fornello una padella con l’olio, può accadere che questo prenda fuoco. Nessuna paura se si agisce in modo corretto, ossia mettendo sulla padella un coperchio: togliendo l’ossigeno la fiamma si spegne. Non bisogna invece usare l’acqua, come è istintivo fare, perché causerebbe una fiammata improvvisa e pericolosa.



Il filmato mostra questo effetto con lo scopo di evidenziare la giusta azione da compiere per evitare le conseguenze. L’esperimento è stato eseguito da Vigili del fuoco professionisti che indossavano idonei dispositivi di protezione individuale.