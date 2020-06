La Giunta avvia i lavori di manutenzione straordinaria delle 25 piastre polivalenti della terraferma. L’assessore Zaccariotto: “Un ulteriore investimento per incentivare l’attività sportiva dei nostri concittadini”

La Giunta comunale, riunitasi nei giorni scorsi in web conference, ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 25 piastre polivalenti dislocate nel territorio della terraferma veneziana: 8 a Mestre, 8 a Marghera, 6 a Favaro Veneto e 3 tra Chirignago e Zelarino. Una serie di interventi per un valore complessivo di 200mila euro.

“Gli investimenti per incentivare l’attività sportiva e, quindi, per la sistemazione delle strutture che permettano ai nostri ragazzi e agli appassionati di fare sano movimento – commenta Zaccariotto – sono sempre stati un elemento fondamentale dell’attività amministrativa del sindaco Brugnaro e di tutta la Giunta. Oggi, con questo importante stanziamento andiamo a risistemare tutte le piastre polivalenti presenti in terraferma, che quindi riusciranno, nell’arco di breve tempo, ad essere risistemate. Un lavoro di manutenzione straordinaria che permetterà di eliminare potenziali situazioni di rischio per la vetustà di taluni elementi nonché alla manutenzione delle varie componenti quali pavimentazioni, parapetti laterali e marciapiedi perimetrali. Tutto questo al fine di assicurare la loro sistemazione e garantirne la funzionalità, le caratteristiche qualitative e l’efficienza per un utilizzo in sicurezza da parte dei cittadini”.

“Il nostro obiettivo – prosegue Zaccariotto – è quindi quello di essere sempre attenti a dare ai tanti sportivi della nostra città luoghi e strutture dove potersi allenare in modo sicuro. Anche questo intervento rientra quindi in quel Piano Marshall per lo sport voluto dal sindaco Brugnaro, in qualità di assessore allo Sport, che ci ha portato a investire oltre 20 milioni di euro nella manutenzione, nel ripristino e nella realizzazione di impianti sportivi del territorio. Dimostriamo, in questo modo, che lo sport è una priorità di questa Amministrazione, che ha scelto di impegnarsi per la città al fine di renderla più sicura e sempre più fruibile dai suoi cittadini. Per questo stiamo lavorando e per questo continueremo a lavorare”.

Commenta la news

commenti