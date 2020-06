La Giunta approva la concessione degli ambulatori in Via Ciardi alla Cipresssina per i medici di base incaricati dall’Ulss3. Boraso: “Un segnale di attenzione per il territorio e per un presidio sanitario fondamentale alla cittadinanza”

La Giunta comunale, riunita nei giorni scorsi in web conference, ha approvato, su proposta dell’assessore al Patrimonio Renato Boraso, gli indirizzi per la concessione d’uso di alcuni spazi dell’immobile di proprietà del Comune in Via Ciardi 45/a-b-c, alla Cipressina, a favore dei medici di base incaricati dall’Ulss3 Serenissima operanti nel territorio e che hanno i contratti d’uso giunti a naturale scadenza.

“Una delibera con la quale si dà ai medici di base la possibilità di operare sul territorio garantendo non solo un presidio sanitario strettamente legato con i residenti della zona ma anche un’attività sociale di pubblico interesse – commenta Boraso. Un gesto di grande attenzione che rientra in quel percorso che, come amministrazione, stiamo portando avanti per fare in modo che i medici di base possano poter contare su spazi idonei per il loro impegno nei confronti della collettività. Così come, ad esempio, siamo riusciti a fare a Dese e a Sant’Erasmo dove, grazie al nostro intervento, abbiamo garantito uno spazio per consentire al medico di base di continuare ad avere un proprio ambulatorio. Anche questo vuol dire Amministrare il territorio, capendo quelle che sono le esigenze della comunità e lavorando per cercare, nei limiti del possibile, di dare risposte concrete. Un impegno che abbiamo portato avanti in questi 5 anni e che continueremo se i cittadini ce ne daranno la possibilità”.

Nello specifico, la concessione a beneficio di medici incaricati dall’Ulss 3 Serenissima ha durata di anni cinque, al canone concessorio e quota forfetaria di consumi energetici calcolati ai sensi degli artt. 9 e 10 del vigente Regolamento per la gestione dei beni immobili del Comune di Venezia.

