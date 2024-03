Tutto pronto per l’apertura delle iscrizioni al 40° Rally della Marca, secondo appuntamento del Trofeo Italiano Rally.

VALDOBBIADENE – Tutto pronto per il 40° Rally della Marca. Le iscrizioni per il secondo appuntamento del Trofeo Italiano Rally, e per il 2° Rally della Marca Storico apriranno alla mezzanotte di martedì 26 marzo. L’importante e longeva gara, andrà in scena venerdì 26 e sabato 27 aprile e vedrà in Valdobbiadene il suo quartier generale.

Il Rally della Marca, organizzato da Giandomenico Basso in collaborazione con Scorzè Corse ASD, rientrerà a far parte del giro dei rally nazionali dopo un anno di rotazione. La gara festeggerà il suo 40° anniversario entrando a far parte del Trofeo Italiano Rally, serie che va in scena sotto l’egida di ACI Sport, oltre a mantenere la propria validità per la Coppa Rally di Zona 4 (godrà di coefficiente maggiorato a 1,75), l’R Italian Trophy-Zona 4, il Michelin Trofeo Italia-Zona 4 e il Trofeo Pirelli Accademia-Zona 4.

Valdobbiadene è stata confermata quale location dell’evento. In piazza Marconi, il cuore pulsante della città del Prosecco DOCG, si terranno la cerimonia di partenza e l’arrivo della gara, rispettivamente alle 19.30 di venerdì 26 e alle 18.30 di sabato 27 aprile. Anche l’assistenza sarà in centro a Valdobbiadene e insisterà come l’anno scorso attorno a via Caduti di Nassiriya, mentre il riordino sarà a Caniezza, frazione del Comune di Cavaso del Tomba. Le verifiche tecniche e sportive avranno luogo nella mattinata di venerdì 26 aprile a Palazzo Piva, nel centro di Valdobbiadene.

I concorrenti del 40° Rally della Marca e quelli del 2° Rally della Marca Storico saranno chiamati ad affrontare 88,38 chilometri di prove speciali, divisi fra i due passaggi del Monte Cesen (21,53 km) e del Mostaccin (7,48 km) e i tre del Monte Tomba (10,12 km). Lo shakedown (2,05 km) avrà luogo nei primi chilometri della prova del Tomba nel corso del pomeriggio di venerdì 26 aprile: dalle 13 alle 15 correranno piloti prioritari e vetture di gruppo RC1N e RC2N, dalle 15 alle 17 tutti gli altri equipaggi compresi i partecipanti al 2° Rally della Marca Storico.

Giandomenico Basso, organizzatore dell’evento ha commentato così:



“È un grande piacere per noi riaccogliere il Trofeo Italiano Rally: dopo un anno di rotazione, siamo rientrati nel giro dei campionati nazionali ACI Sport. Il format di gara è simile a quello dell’anno scorso, anche se abbiamo reintrodotto la prova del Monte Cesen nella sua configurazione da 21,53 chilometri: sarà una delle prove più lunghe del campionato. Abbiamo concentrato la gara nella giornata di sabato 27, lasciando venerdì 26 per le verifiche, lo shakedown e la partenza della gara. Lo abbiamo fatto per dare risalto alla splendida location di Valdobbiadene, in modo tale che piloti e squadre possano anche godersi il territorio del Rally della Marca. Oltre al ritorno del Cesen lungo, abbiamo voluto mantenere il Monte Tomba, la prova più rappresentativa e ricca di storia della nostra gara, e il Mostaccin, che sarà uguale alla versione 2023. Abbiamo lavorato molto per mettere a punto un format che ponesse grande attenzione alla sicurezza e alla promozione del nostro territorio. Il percorso sarà molto tecnico, una caratteristica fondante del Rally della Marca“.

La gara godrà del sostegno della Regione del Veneto e dei Comuni di Valdobbiadene e di Cavaso del Tomba: attraverserà anche il territorio di Pederobba, Maser e Monfumo.