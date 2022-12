26 dicembre e Capodanno ingresso gratuito con #domenicalmuseo

Il 26 dicembre 2022, l’1 e il 2 gennaio 2023 cittadini e turisti potranno visitare i musei e i parchi archeologici statali che rimarranno aperti in via straordinaria per le festività.

Nel giorno di Capodanno, inoltre, tornerà #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, su prenotazione dove previsto. Nel corso del 2022 gli accessi registrati sono stati 1.879.597.

“In giornate tradizionalmente di riposo per i luoghi della cultura il Ministero offre a tutti l’opportunità di godere della bellezza del patrimonio artistico italiano. Ringrazio il personale del MiC impegnato nel garantire queste aperture straordinarie, in particolare per la prima domenica di gennaio, giorno di Capodanno, in cui musei e parchi archeologici saranno visitabili gratuitamente”, dichiara il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

In Veneto, tra gli altri, apertura straordinaria dell’Area archeologica sotto la Cattedrale di Concordia Sagittaria, del Museo nazionale concordiese di Portogruaro e del Museo nazionale di Villa Pisani a Stra. A Venezia potrete visitare le Gallerie dell’Accademia a Venezia, la Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro,il Museo archeologico nazionale, il Museo d’arte orientale di Venezia, il Museo d’Arte Orientale e il Museo di Palazzo Grimani. A Verona, apertura straordinaria del Museo archeologico nazionale.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito del Ministero all’indirizzo https://cultura.gov.it/festivita2022-2023.