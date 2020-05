25 maggio: dopo dieci lunedì, torna il mercato settimanale al gran completo

Una jam session live con vari artisti moglianesi accompagnerà l’evento

Ci sarà un po’ aria di festa, il prossimo 25 maggio, sempre e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni derivate dall’emergenza Covid-19. Dopo dieci lunedì “diversi”, riparte il mercato settimanale. Assieme ai banchi del settore florovivaistico, abbigliamento per bambini e alimentare, dopo più di due mesi riparte a pieno regime, per la prima volta, il commercio ambulante moglianese.

Un risultato ottenuto grazie al duro lavoro degli uffici e dopo vari confronti con gli operatori del settore, che ha portato alla redazione di un nuovo piano della sicurezza che assicura a tutti gli avventori e a tutti gli operatori il massimo della protezione e una totale attenzione al rispetto delle linee guida delle disposizioni degli ultimi DPCM e Ordinanze Regionali.

Il nuovo piano del mercato settimanale comprenderà il contingentamento degli ingressi e delle uscite, – tutti e undici i varchi d’accesso saranno sorvegliati e organizzati dagli agenti della Polizia Locale e dal prezioso intervento del Gruppo volontario Alpini – e la massima attenzione per il mantenimento del distanziamento sociale.

Il tutto consolidato anche da una revisione degli spazi e delle disposizioni degli operatori lungo il percorso del mercato, cui si aggiunge il controllo dell’oggettiva attenzione all’igiene, come l’obbligo di disporre le merci in modo che il cliente possa visionare i prodotti senza dover per forza toccarli, spostarli e quindi potenzialmente “contaminarli”. È inoltre vietata la vendita di oggetti e merci usate.

“Garantire lo svolgimento dello storico mercato settimanale è una priorità, come lo è il garantire la salute e il massimo igiene durante questo periodo di massima allerta – dichiara Giorgio Copparoni, Vicesindaco con delega al Commercio e alle Attività Produttive – abbiamo lavorato celermente e ci siamo confrontati con gli operatori, che sono finalmente contenti di un ritorno in città”.

Il ritorno a una quasi parvenza di normalità va festeggiato: l’amministrazione comunale, infatti, ha deciso di organizzare, dalle 10.30 in poi, una jam session live con alcuni artisti moglianesi che si esibiranno su entrambi i balconi del Comune, nel pieno rispetto delle disposizioni del distanziamento sociale e delle norme igieniche sanitarie. Benito Madonna, Barbon, Michele Costantini e Isabella Scala, Ginga, Alessandro Gabanotto e Giampaolo Todaro e il duo Francesco Barbato e Ricky Bizzarro sono gli artisti che hanno aderito all’iniziativa, che vuol essere una spinta alla ripartenza, diffondendo in città musica che terrà compagnia, in piena sicurezza, agli operatori e ai clienti, per ripartire con gioia e positività.

