￼RUN FOR CHILDREN oltre i 500 iscritti, tra gli ospiti l’azzurro Faniel

Inizia il conto alla rovescia per l’attesa manifestazione podistica che venerdì 9 settembre rinnoverà il suo impegno a favore di “Giocare in corsia”. Percorso cittadino di 7 km con partenza e arrivo sulle Mura. Intanto le iscrizioni vanno a gonfie vele.

(Treviso, 25 agosto 2022) “Più siamo e più doniamo”. Gian Luca Sacilotto, Fabio Simionato e Norma Pezzutto, gli organizzatori della Run for Children, non si stancano di ripeterlo. E l’evento podistico del 9 settembre promette di stabilire un nuovo record di partecipazione, dopo che in quattro stagioni, dal 2017 al 2021, grazie alla generosità di runners e camminatori trevigiani, sono stati raccolti e donati in beneficenza oltre 60 mila euro.

Il conto alla rovescia per l’edizione 2022 della Run for Children è già scattato. L’iniziativa è nata per sostenere l’attività dei volontari della LILT “Giocare in corsia”, dal 1994 impegnati a portare il gioco nei reparti di pediatria degli ospedali di Treviso e Conegliano. E il successo è stato crescente: 1.144 partecipanti nel 2017, 1.206 nel 2018, 1.606 nel 2019, 1.710 nel 2021, senza dimenticare l’intermezzo in bicicletta della Tour for Children, che nel 2020 sostituì simbolicamente la corsa podistica fermata dalla pandemia.

L’obiettivo della Run for Children 2022? Sempre lo stesso: correre e donare, donare e correre. Sapendo che ad ogni iscritto corrisponderà un incremento dell’azione benefica. Tra i sostenitori, oltre ad un affezionato pool di sponsor, anche la Regione del Veneto, la Provincia di Treviso e il Comune di Treviso, che hanno dato il patrocinio ufficiale all’iniziativa.

La Run for Children sarà come sempre aperta a tutti e si svilupperà per 7 chilometri lungo le vie e le piazze del centro storico di Treviso. La partenza e l’arrivo saranno sulle Mura, all’altezza del Bastione San Marco. Lo start avverrà alle 19.30. Non è una gara: ognuno potrà interpretarla a suo modo, correndo o camminando.

Le iscrizioni hanno già oltrepassato quota 500, ma nelle prossime settimane sono destinate ad aumentare decisamente, magari anche a raggiungere quota duemila, che sarebbe un po’ l’obiettivo auspicato dagli organizzatori. All’evento, grazie all’intervento di Prodeco Pharma, uno degli storici partner della Run for Children, sarà presente anche il campione azzurro Eyob Faniel, bronzo alla maratona di New York dell’anno scorso e dal 2020 primatista italiano della specialità (2h07’19”).

Le iscrizioni – al costo di 10 euro – sono aperte in una ventina di punti di raccolta: Pizzeria Al Ciaro de Luna (via Traversi 24, Arcade), Tato Bar (viale Brigata Treviso 34, Treviso), Cappelletto Shop (Piazza dei Signori 10, Treviso), 1/6H Sport (viale IV Novembre 84/b, Treviso), Studio Dentistico Campion (viale Felissent 82/A, Treviso), LILT – Giocare in Corsia (via Venzone 7, Treviso), Habitat Cafè (via del Municipio 15, Treviso), Farmacia Patelli (Piazza del Quartiere Latino 18/21, Treviso), Treviso Assicura (viale Vittorio Veneto 3, Treviso), Farmacia Internazionale (Via Treviso 22, Silea), Caffetteria Centrale (via Roma 57, Silea), Farmacia di Varago (via Trevisana 43, Maserada sul Piave), Il Baretto (Piazza Lancieri di Milano 8, Monastier), Ai Portici Wine Cafè (Via Roma 91, Roncade), La Moda di Sabrina (Via Giovanni XXIII 104, Roncade), Farmacia Santarello (via Trento Trieste 23, Zero Branco), Parafarmacia Treviso Salute (via A. Moro 7, Dosson).

E’ anche possibile iscriversi online attraverso il portale ENDU (pagamento con carta di credito, paypal o bonifico). L’iscrizione comprende la t-shirt ufficiale in tessuto tecnico, gadget offerti dalla LILT e dagli sponsor, pettorale simbolico e assicurazione. La Treviso che corre (e cammina) è pronta a sostenere Run for Children con l’entusiasmo che merita.