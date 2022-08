Rosario Livatino, un giudice come Dio Comanda (VIDEO)

All’interno del Meeting di Rimini 2022 “Una passione per l’uomo” è stata allestita una mostra dedicata a Rosario Livatino, magistrato italiano ucciso dalla Mafia a 38 anni e beatificato il 9 maggio 2021. “Il suo profilo è antitetico a quello di un magistrato di sistema: ha parlato attraverso i provvedimenti, non ha mai rilasciato un’intervista, non si è fatto sfuggire indiscrezioni, non ha aderito a correnti, ha rispettato le garanzie difensive, si è sempre mostrato convinto che compito del giudice non sia inventare la norma, bensì applicarla, secondo competenza e coscienza. Coscienza che ha posto S.T.D., Sub tutela Dei: è il primo magistrato in epoca moderna a essere beatificato”.

Così si evince dal libro “UN GIUDICE COME DIO COMANDA. Rosario Livatino, la toga e il martirio”.

L’opera è il risultato della riflessione comune maturata nell’ambito del Centro studio Rosario Livatino. I capitoli sono stati scritti da Alfredo Mantovano, Domenico Airoma e Mauro Ronco.

Sentiamo perché Domenico Airoma, Procuratore della Repubblica di Avellino e vicepresidente del Centro studi Rosario Livatino, ha deciso di avvicinarsi alla figura di Rosario Livatino.

Guarda il video su YouTube.