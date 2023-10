Si è tenuta ieri mattina, in occasione della Giornata Nazionale del dono, la firma ufficiale del Protocollo d’Intesa siglato tra il Comune di Zero Branco, ADMO Veneto e le sezioni zerotine delle Associazioni AIDO e AVIS. È stato così istituito “Zero Branco Città del Dono”, progetto che intende promuovere la cultura del dono e della ricerca di nuovi donatori, al fine di diffondere in modo positivo il concetto di aver cura della collettività come pratica di buona cittadinanza e consapevolezza del senso di comunità.

ZERO BRANCO – Nel concreto l’Amministrazione Comunale e le tre Associazioni promuoveranno attività periodiche di comunicazione online e offline per promuovere l’iniziativa e comunicarne i risultati ottenuti, stenderanno un programma condiviso di incontri di sensibilizzazione, per fornire alla cittadinanza le necessarie informazioni medico-scientifiche tese a sottolineare i valori della scelta di donare. Inoltre, si impegneranno a coinvolgere gli Istituti scolastici del territorio, altre associazioni e società sportive per informare la comunità partendo dalle giovani generazioni.

Una delle prime declinazioni del progetto è la campagna di comunicazione dal titolo “Condividi veramente. Dona”, presentata durante l’incontro odierno e che – tramite locandine e materiale informativo – giungerà nelle prossime settimane in luoghi pubblici, attività commerciali e spazi aggregativi del territorio comunale.

A sottoscrivere il Protocollo, in rappresentanza delle rispettive realtà, sono stati Lucia Scattolin, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Zero Branco; Mara Rosolen, Presidente ADMO Veneto, Ardoino Libralato, Presidente AIDO di Zero Branco e Andrea Zampieri, Presidente AVIS di Zero Branco.

Presente alla firma, oltre a vari rappresentanti regionali e provinciali delle Associazioni impegnate nella sensibilizzazione al dono, del Coordinamento Trapianti dell’Ulss 2 Marca Trevigiana, di Banca Tessuti e Banca degli Occhi, anche il dottor Giuseppe Feltrin, Coordinatore Regionale per i trapianti in Veneto.

Proprio in tema di trapianti, tra gli 84 Comuni della provincia di Treviso, il Comune di Zero Branco risulta tra quelli con la più elevata percentuale delle cosiddette “Dichiarazioni di volontà”, registrate presso l’Ufficio Anagrafe dall’agosto 2016 ad oggi. Nel dettaglio, in tale periodo, hanno prestato il loro consenso alla donazione degli organi ben 2789 persone, pari all’84,6% del totale delle persone che si sono recate in Anagrafe per il rinnovo del documento, rispetto ad una media provinciale che si attesta al 74,2%.

Nella medesima giornata l’Amministrazione Comunale di Zero Branco ha voluto ringraziare ufficialmente la ditta Eurocostruzioni, che ha donato alla comunità un mezzo ibrido attrezzato per il trasporto di persone anziane o con disabilità.