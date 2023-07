Zero Branco, arriva l’Albo delle Baby Sitter

Il Comune di Zero Branco ha istituto un Albo Comunale Baby Sitter. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra Ufficio Servizi Sociali e Associazione “Hedera – Servizi per la comunità”, punta a garantire un supporto nella ricerca di operatori per l’infanzia alle famiglie del territorio comunale.

ZERO BRANCO – L’istituzione dell’Albo, che funge da servizio di intermediazione tra domanda e offerta del lavoro di cura per minori da 0 a 14 anni, è avvenuta a fronte della conclusione di un percorso di formazione professionalizzante e gratuito di 30 ore, a cui hanno aderito 6 persone di un’età compresa tra i 24 e i 65 anni.

Si formalizza così il ruolo di operatore per l’infanzia quale elemento fondamentale tra famiglia e comunità: l’operatore è infatti in grado non solo di supportare la famiglia su aspetti organizzativi e di cura del bambino, ma anche nel processo di costruzione del ruolo di cittadino attraverso la partecipazione alla vita della comunità in cui è inserito.

L’iniziativa è nata in seno a Filodiretto, innovativo progetto di welfare attivato nel 2020 dal Comune di Zero Branco e prevede che le persone iscritte all’Albo continuino a ricevere supervisione e formazione continua. Dall’altro lato anche le famiglie saranno ugualmente accompagnate nella scelta dell’operatore più adeguato alla loro situazione e potranno ricevere consulenza.

L’accordo tra famiglia e operatore sarà autonomamente definito dalle parti mentre il Comune di Zero Branco – che si fa garante esclusivamente del requisito necessario all’iscrizione all’Albo, ovvero la frequenza del corso di formazione – non svolgerà alcun ruolo nel rapporto lavorativo tra famiglia e Baby Sitter, che si configura di natura giuridica strettamente privatistica. L’Ente, tuttavia, ha già messo a disposizione uno sportello gratuito di consulenza contrattuale, destinato sia alle famiglie che agli operatori.

“In particolare nel periodo estivo sempre più famiglie sono alla ricerca di figure che possano svolgere un servizio di Baby Sitting ai propri figli: con l’istituzione di questo apposito Albo Comunale andiamo incontro alle loro esigenze, garantendo allo stesso tempo sulla preparazione e le competenze acquisite dalle persone che hanno frequentato il corso. La formazione, che ha offerto competenze di gestione in ambito fiscale e contrattuale, educativo, psicologico, di sicurezza e pronto soccorso, alimentare e legato alla gestione di bambini e ragazzi con disabilità, risulta infatti requisito sempre più rilevante per operare con il mondo dell’infanzia. L’attivazione dello sportello gratuito di consulenza contrattuale, inoltre, rappresenta un ulteriore e fondamentale tassello del progetto. Un sentito ringraziamento va ad Hedera – Servizi per la comunità e al personale del nostro Ufficio Servizi Sociali”, ha dichiarato Lucia Scattolin, Assessore a Politiche sociali, Sanità, Politiche giovanili e Pari opportunità del Comune di Zero Branco.