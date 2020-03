Zero Biscuit. La spesa sospesa

Desinenza finale e rima baciata ma c’è dell’altro. La genesi napoletana, filantropica e culturale ci portano dritto dritto a solidarietà e altruismo. Da oggi si può, si, ci piace immaginare uno spazio del carrello per chi non può neanche condurlo e ha tanto bisogno, c’è tanto da fare ma questo è il classico piccolo gesto immediato, facile e veloce, sicuro.

Nonostante tutto possiamo essere in prima linea al fianco di un fratello che non può avere quello che forse fino a ieri si dava per scontato ma ora emerge, prepotentemente.

Sul crinale bontà e volontà di essere con chiunque sia meno fortunato. Pensiamoci.

Zero Biscuit di Mauro Lama

