Zaia: ” Se una persona positiva esce di casa, può prendersi fino a 18 mesi di reclusione”

“Io non ho parlato di restrizioni rispetto alla libertà dei cittadini, l’ordinanza sarà sugli isolamenti domiciliari per essere ancora più efficace nel controllo di chi ha il virus e non deve andare in giro ad infettare qualcun altro. Se il positivo esce di casa può prendersi fino a 18 mesi di reclusione e fino a 5mila euro di multa. Per colui che non è positivo ed è in isolamento, la multa massima è 1.000 Euro”. Ha spiegato così oggi in conferenza stampa il Governatore del Veneto Zaia dopo la bufera scatenatasi in seguito alle sue parole su un nuovo focolaio nel vicentino che avrebbe fatto balzare a 1, 63 l’indicatore R con T.

“Il virus ce lo siamo andati a prendere in Serbia e ce lo siamo portati a casa – ha detto il presidente Zaia , spiegando che -La sanità veneta ha funzionato perché siamo riusciti a tracciare tutti i contatti stretti che hanno portato alle 52 persone in isolamento fiduciario. I quattro veneti che hanno viaggiato nella stessa auto al rientro dalla Serbia non avevano addosso la mascherina. Oggi la Serbia – ha aggiunto – è entrata in lockdown. E’ quindi fondamentale, senza creare allarmismi, stabilire regole di reciprocità con gli altri paesi, questo per tutelare la salute dei cittadini italiani e stranieri – ha detto. Zaia – C’è il bollino rosso per i paesi del Nord Africa dove ci sono focolai importanti ma la novità è quella dei Balcani con il lockdown a Belgrado: i nuovi focolai sono un tema che va affrontato”.

Silvia Moscati

Commenta la news

commenti