Il Venezia tiene un tempo, poi solo Empoli. I toscani portano a casa i tre punti

In una serata ventosa e a forte rischio pioggia, venerdì 03 luglio, al Pierluigi Penzo, il Venezia ospi-ta l’Empoli nella trentaduesima giornata del campionato di Serie BKT.

Le due squadre sono divise da soli tre punti in classifica. Gli arancioneroverdi stasera tentano l’aggancio proprio ai toscani. Gli avversari sono a caccia del punteggio pieno per raggiungere la zona play-off.

Mister Dionisi fa giocare dal primo minuto Vacca e Firenze. In avanti si consolida la coppia Capel-lo-Longo.

Mister Marino conferma solo 5 degli undici titolari del pareggio di Pescara. In avanti si affida al tri-dente Bajrami-Mancuso-Ciciretti. Gli ex Stefano Moreo e Leo Stulac partono dalla panchina.

Le squadre cominciano forte, già al quarto minuto la prima occasione per gli ospiti: Fiammozzi mette al centro, Mancuso va di testa da posizione defilata ma Lezzerini riesce a respingere. Al 10’ viene annullato un goal ai leoni per fuorigioco di Longo. L’Empoli si fa ancora pericoloso al 39’: una serie di rimpalli al limite dell’area lagunare, Bajrami spara di destro ma l’attento Lezzerini riesce a toccare al di là del palo. Il primo tempo termina con i toscani in attacco: punizione di Ciciretti dal limite che Lezzerini in volo devia sopra la traversa.

Nella prima frazione, gli ospiti si sono rivelati più incisivi, gli arancioneroverdi ben ordinati in difesa ma devono riorganizzare le idee a centro campo.

Nella ripresa subito l’Empoli in avanti e dopo appena tre minuti si sblocca il risultato: errore clamo-roso di Vacca che perde palla proprio davanti alla propria area, Antonelli libera Mancuso che con il destro non sbaglia. Passano due minuti e i padroni di casa cercano la reazione: Capello crossa dalla destra, gran girata di Longo che Romagnoli riesce a deviare in extremis.

Al 10’st sono ancora i toscani a rendersi pericolosi: punizione di Ciciretti dal limite dell’area, portie-re spiazzato, ci pensa la barriera a deviare oltre il palo. Il raddoppio degli ospiti arriva al 14’st: lan-cio lungo, errore difensivo di Casale che lascia spazio a Zurkowski, Lezzerini riesce a coprire lo specchio ma nella respinta è Mancuso ad arrivare per primo segnando la doppietta della giornata.

I toscani hanno saldamente in mano le redini della partita, ed il ritmo si abbassa.

L’incontro termina al 90’+6 con il triplice fischio dell’arbitro Volpi che cristallizza il risultato: Vene-zia-Empoli 0-2.

Mister Dionisi al termine della partita ha così commentato: “Abbiamo provato a cambiare modulo per cercare di prevenire un po’ la loro forza e limitarli per ripartire tra le linee. Inoltre, volevamo aiu-tare i centrocampisti a coprire il campo in ampiezza, poiché l’Empoli è abile sbilanciare la squadra avversaria. Noi in ampiezza non abbiamo giocatori, quindi siamo stati bravi, nel primo tempo, a verticalizzare e limitarli nella costruzione del gioco. Ho fatto alcune modifiche rispetto alla partita precedente ma per me non è turnover: abbiamo tanti giocatori che possono giocare e fare delle scelte. Sapevamo che loro avrebbero tenuto un po’ più il dominio della palla, perché è una squa-dra forte ed è venuta qui per vincere. Abbiamo gestito bene la partita, concedendo poco e creando qualche occasione, poi abbiamo subito il gol e la partita è andata in salita per noi. Dobbiamo pren-dere questa gara da esempio per affrontare il Benevento; viene da una sconfitta ma con noi non vorrà sbagliare. Dovremo essere bravi a recuperare energie.”

La corsa alla salvezza degli arancioneroverdi subisce una brusca battuta d’arresto dopo una stri-scia di tre risultati utili. Due goal presi a seguito di due gravi incertezze della difesa ed un attacco quasi mai pericoloso hanno mostrato i limiti della squadra, visti prima del lockdown.

La prossima partita vedrà i Leoni affrontare in trasferta lo schiacciasassi Benvenuto dell’ex Pippo Inzaghi, già matematicamente promosso in Serie A.

Commenta la news

commenti