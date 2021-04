Zaia: “Ci vuole un tagliando all’attribuzione delle zone”

“Abbiamo dati da zona gialla ma con l’ultimo decreto legge questa non è prevista. Un tagliando all’attribuzione delle zone va fatto in virtù della nuova situazione sia per cure che per vaccinazioni”, ha detto oggi il Presidente Zaia alla conferenza stampa presso la sede della Protezione civile a Marghera.

E riguardo la conferenza di questa mattina: “Stamattina ho incontrato la stampa estera per parlare di turismo. È stato utile confermare che noi apriamo per la stagione estiva. Bisogna uscire dall’ideologia del tutto chiuso. Spero che a Roma si decidano a trovare e a comprare i vaccini. E per quanto riguarda le isole Covid free, ho detto che la mia isola si chiama Veneto”.

