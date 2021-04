Fermato alle 2 di notte alla guida e in possesso di sostanze stupefacenti

Nel corso della mattinata odierna, a Roncade (TV), i militari della locale stazione Carabinieri hanno deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti M.M., 36enne del Veneziano che alle ore 02.00 di notte circa – mentre si trovava alla guida della propria autovettura – era stato sottoposto a controllo di Polizia e trovato in possesso di nr. 5 dosi di cocaina, per 3 grammi circa.

L’attività di polizia giudiziaria ha consentito, altresì, di rinvenire, occultata all’interno di un computer portatile, la somma di 700 euro circa, che gli operanti ritengono verosimile provento dell’illecita attività.

La sostanza stupefacente e il denaro sono stati posti sotto sequestro. L’indagato è stato contestualmente sanzionato per la violazione delle misure di contenimento del contagio da Covid-19.

