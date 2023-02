XVI Giornata nazionale del Braille: il pianista Danilo Rea in concerto

Al via a Venezia una due giorni di celebrazioni organizzata dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti nell’ambito della XVI Giornata Nazionale del Braille che ricorda l’invenzione della scrittura per ciechi con lettere in rilievo.

Il 27 e 28 febbraio torna la Giornata Nazionale del Braille, ricorrenza istituita con la legge n.126 del 3 agosto 2007. La celebrazione di questo importante evento solitamente viene effettuata tramite interventi presso le scuole di ogni ordine e grado, allo scopo di far conoscere la realtà del non vedente, l’inserimento nel sociale, nel mondo del lavoro, nella scuola, ma soprattutto l’importanza che il metodo di scrittura e lettura Braille ha avuto per la categoria, contribuendo a una svolta nella vita dei non vedenti, facendoli uscire dal mondo dell’analfabetismo a cui prima erano costretti.

Quest’anno, invece, in collaborazione con la Sede Centrale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS, gli eventi previsti relativamente alla celebrazione saranno due: il concerto del pianista Danilo Rea presso il Teatro Corso di Mestre seguito, il giorno successivo, da un seminario presso l’Università Ca’ Foscari tenuto da diversi relatori accademici.

Il programma:

– 27 Febbraio 2023 ore 21:00: Danilo Rea in concerto al Teatro Corso di Mestre. Uno show dinamico in cui l’improvvisazione è protagonista, proiettando gli spettatori in un mondo le cui strade sono tutte da scoprire.

Pianista prediletto da Mina, Claudio Baglioni, Adriano Celentano e Gino Paoli, Rea è un autentico fuoriclasse, nella cui carriera risaltano notevoli collaborazioni internazionali (Chet Baker, Lee Konitz, Steve Grossman, Bob Berg, Phil Woods, Michael Brecker, Joe Lovano, Gato Barbieri…), nonché un’attività d’altissimo livello nel pop italiano.

Il prezzo del biglietto simbolicamente sarà di € 5.00 oltre diritti di prevendita ( 1,55 €).

Tutte le info per acquistare i biglietti dell’evento su Eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.it/…/biglietti-danilo-rea-in…

– 28 Febbraio 2023 ore 10:00: Seminario presso Aula Baratto Università Ca’ Foscari, Dorsoduro 3246 (VE)

Un tributo al Codice Braille: Strumento attuale di conoscenza e integrazione. Modera: Rodolfo Masto, Presidente Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi.

Tutti i dettagli della due giorni al seguente link: https://www.uiciveneto.it/tributo-al-codice-braille-2023/