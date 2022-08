West Nile Virus. Veritas distribuisce gratuitamente ai cittadini il prodotto larvicida

L’Assessorato comunale all’Ambiente, tramite la società Veritas, attua regolarmente gli interventi di disinfestazione per la prevenzione e il controllo delle zanzare nelle aree pubbliche, trattando con i prodotti larvicidi da aprile a settembre circa 70mila caditoie stradali, 500 chilometri di fossati, caditoie e fossati dei parchi, dei giardini e delle aree verdi pubbliche di tutto il territorio, compresi i parchi San Giuliano e Albanese, le caditoie e le aree verdi di 170 tra scuole, asili e nidi, i 16 cimiteri comunali e gli uffici pubblici.

La zanzara però si riproduce anche in piccole raccolte di acqua ed è quindi indispensabile che il contrasto alla proliferazione di questo insetto sia condotto anche nelle aree private, che sono il 70% del territorio comunale.

A questo scopo, anche in considerazione del fatto che il virus West-Nile – considerato endemico nel nostro territorio – viene trasmesso con la puntura di zanzare infette all’uomo e agli animali, generalmente equini ed uccelli, gli enti preposti ricordano che tutta la comunità è chiamata ad attuare le misure per la riduzione dei focolai di infestazione nelle aree private, secondo quanto disposto dall’ordinanza sindacale n. 228 del 22/04/2022 (scaricabile alla pagina web www.comune.venezia.it/it/content/ordinanza-sindacale-stagionale-sulla-lotta-alla-zanzara) e valida fino al 31 ottobre 2022, che ricorda le azioni da adottare per contenere la diffusione delle zanzare.

Per i cittadini si tratta di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l’acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso); svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza d’acqua e, ove possibile, lavarlo e capovolgerlo (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatoi); coprire ermeticamente i contenitori d’acqua inamovibili (bidoni,cisterne).

Fondamentale è infatti eliminare le fonti di acqua stagnante, tenendo il verde curato e trattando le caditoie con prodotti larvicidi per zanzare. Utili consigli per difendersi dalle zanzare sono contenuti nella brochure informativa scaricabile dal sito della Regione Veneto www.regione.veneto.it/web/sanita/arbovirosi

Inoltre, l’Amministrazione comunale – dopo aver organizzato in collaborazione con le Municipalità e con Veritas, nei mesi di giugno e luglio specifici incontri di informazione e sensibilizzazione, accompagnati dalla distribuzione gratuita di confezioni di prodotto larvicida – comunica che, dall’8 agosto fino al 30 settembre o fino ad esaurimento scorte, sono in distribuzione gratuitamente per i cittadini le confezioni di prodotto larvicida.

È possibile ritirare il prodotto larvicida nelle sedi Veritas di:

Mestre , Via Porto di Cavergnago 99, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30

, Via Porto di Cavergnago 99, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30 Venezia , Santa Croce 489, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30

, Santa Croce 489, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30 Lido, Via Malamocco 18, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 12.30 alle 18.

Sarà distribuito un solo campione a persona. Il prodotto, rispettoso dell’ambiente, agisce formando una sottilissima pellicola sulla superficie dell’acqua che “soffoca” le larve e ha una durata di almeno 4 settimane. Si presenta in confezione da 8 tavolette. Per ogni caditoia/tombino/griglia/pozzetto nelle quali si raccolga acqua piovana va inserita una singola tavoletta. Il trattamento va ripetuto ogni 4 settimane e dopo forti ed abbondanti acquazzoni, fino a fine settembre/metà ottobre.

Ulteriori informazioni sulle zanzare e sul virus West-Nile, si possono consultare alla pagina www.comune.venezia.it/it/content/le-zanzare.

credits foto Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe)