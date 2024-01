Vittoria in rimonta per la Reyer

L’Umana Reyer chiude con una vittoria in rimonta le partite casalinghe di EuroCup. Ora occhi puntati sull’ostica trasferta in campionato di Reggio Emilia.

MESTRE – L’ultima partita casalinga per questa stagione della Reyer in EuroCup regala una rotonda vittoria in rimonta con il Prometey. Inutile quanto bella, vista la sconfitta della scorsa settimana e l’impossibilità di passare il girone. Partita iniziata non benissimo per gli orogranata che chiudono il primo tempo sotto di dodici, per poi iniziare la rimonta con un terzo quarto da 38-14 e dilagare fino al 108-92 finale.

Vittoria veneziana arrivata anche grazie al dominio a rimbalzo (44-28) e ai 21 assist. A questo si aggiungono la grande partita di Wiltjer (6/6 da 2, 2/3 da 3), Tessitori (doppia doppia con 12 rimbalzi), Heidegger (per lui anche 5 assist, in aggiunta ai 6 di De Nicolao e ai 4 di Spissu) e Tucker (8 falli subiti).

La partita

Ancora assenti Parks e Kabengele, lo starting five è composto da Spissu, Tucker, Casarin, Simms e Tessitori. Venezia parte bene, portandosi sul 5-2 dopo un minuto. Gli ucraini iniziano ad alzare il ritmo. passando così in vantaggio per la prima volta al terzo minuto (7-9).

Time out di Coach Spahija sul 7-13 al 4′. Il divario non cambia sostanzialmente fino al 7′, quando gli ospiti allungano prima sul 12-20 e poi sul 16-28, prima di chiudere il quarto sul 18-28.

Il secondo periodo vede la lenta ma costante rimonta di Venezia che si porta a meno tre sul 32-35 al 13’30”. Si scatena quindi il Prometey con un parziale di 0-9 in due minuti e prosegue fino al 34-47 al 17′. Time out ucraino sul 38-47 al 18′ e gli ospiti allungano infine di nuovo a +12, conservato fino alla sirena sul 45-57.

Al rientro dagli spogliatoi il gioco viene continuamente spezzettato dai falli, con due canestri per parte. La Reyer però è un’altra squadra rispetto ai primi venti minuti. Tucker suona la carica, Wiltjer lo segue. Time out ucraino al 23′ sul 55-61. Gli orogranata continuano il break fino al pareggio a 62 firmato da Simms al 24’30”. Un minuto dopo arriva il sorpasso sul 67-65.

Altro Time out per il Prometey sul 75-68 al 26’30”, con un parziale orogranata di 28-9 in 6′. La Reyer ha ritmo e domina a rimbalzo contro la miglior squadra di EuroCup in questo fondamentale (33-20 il conto dopo 30′) e il periodo si chiude passando da -12 a +12 sull’83-71.

In avvio di quarto periodo gli ucraini provano a riavvicinarsi, ma il time out di Spahija al 32’30” riporta l’inerzia dalla parte veneziana con Heidegger che prima mette la quarta tripla su 6 tentativi e poi fornisce a Tessitori l’assist (il quinto della sua partita) per il 94-81 al 34’30”.

La panchina ospite è obbligata a giocarsi l’ultimo inutile time out. Al 36’30” Tessitori mette la tripla del 98-85. Casarin tocca quota 100 con il canestro 101-89 37’30”; al 38’30” l’and-one di Tucker chiude virtualmente i giochi sul 104-89, seguito dai 4 ultimi punti del top scorer Wiltjer.

L’Umana Reyer affronterà ora in trasferta Reggio Emilia sabato 3 alle 20.30 in campionato. L’ultimo impegno di EuroCup invece sarà martedì 6 ad Amburgo (ore 19.30).

Il tabellino

Parziali: 18-28; 45-57; 83-71

Umana Reyer: Spissu 9, Tessitori 18, Heidegger 18, Casarin 3, De Nicolao 3, O’Connell, Janelidze ne, Brooks 8, Simms 5, Wiltjer 25 Vanin, Tucker 19. All. Spahija.

Prometey; Agada 8, Clavell 12, March 3, Tkachenko 2, Bobrov 4, Lipovyy 6, Balvin 15, Kennedy 6, Odiase 11, Sanon 5, Gray 9, Sydorov 9. All. Ginzburg.