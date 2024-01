A Jesolo, ha preso fuoco un tetto quasi interamente coperto da pannelli fotovoltaici, generando una colonna di fumo molto alta.

Jesolo – Dalle 10:40, di oggi, mercoledì 31 gennaio, i vigili del fuoco stanno operando in via Cristo Re, a causa di un incendio sul tetto fotovoltaico di una casa in fase di costruzione: nessuna persona è rimasta ferita. Un’alta colonna di fumo si è alzata ed è stata visibile a chilometri di distanza.

I vigili del fuoco arrivati dali distaccamenti di San Donà e Mestre, con tre autopompe, un’autobotte, l’autoscala, il carro aria e 18 operatori, coadiuvati dal funzionario di guardia. Hanno iniziato le operazioni di spegnimento evitando la propagazione del rogo alle altre vicine altre abitazioni,

Le operazioni del completo spegnimento e bonifica termineranno presumibilmente nel tardo pomeriggio di oggi. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

A quanto si dice, i pannelli fotovoltaici possono prendere fuoco per una cattiva manutenzione, per un surriscaldamento climatico, a causa di fulmini o per un errore d’installazione.

Trattandosi di una nuova costruzione e di un nuovo impianto, e non essendoci eventi climatici particolari in corso, restano aperte le ipotesi di un errore o dolo.