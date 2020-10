Virtus Entella – Venezia FC rinviata a sabato 14 novembre

A seguito di un caso di positività al COVID-19 nel Venezia e constatata l’impossibilità di rinviare ad oggi la gara secondo regolamento per l’impegno di martedì della Virtus Entella in Coppa Italia, la gara fra i liguri e i lagunari in programma oggi alle ore 15 è stata rinviata a sabato 14 novembre sempre

alle ore 15.

Il comunicato ufficiale.

