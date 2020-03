Ventimila soldati USA sbarcano in Europa per una esercitazione

Credo sia bene che tutti siano a conoscenza di un fatto che sta verificandosi proprio in questo momento di estrema difficoltà per l’Italia e probabilmente per tutta Europa.

Stanno per sbarcare in Europa 20 mila soldati degli Stati Uniti in sette aeroporti, si sommeranno ai 10 mila già esistenti ed altri 7 mila dei paesi europei. In totale 37 mila militari armati di tutto punto con attrezzature e mezzi.

Tutto questo dispiegamento di forze per l’esercitazione militare “Europe Defender 20” che inizierà ad aprile e finirà in luglio.

Questa è un’esercitazione pensata dal governo degli Stati Uniti in collaborazione con la Nato per provare le strategie da usare in caso di una minaccia o ipotetica guerra.

Non si specifica nulla di più, si sa solo che ben 37 mila militari armati e 14 mezzi militari e munizioni verranno sbarcati in Europa.

Tutto questo è strano, perché non è stata abolita questa esercitazione visto l’espandersi in tutta Europa dei contagi da coronavirus? E’ altamente probabile che buona parte dei militari USA contrarranno il coronavirus che poi diffonderanno in patria al loro ritorno, o sono immuni al contagio o questi sono matti.

Intanto la Russia ha posto domande su questa esercitazione senza ottenere risposte e quindi ha precisato che terrà allertate le proprie forze militari all’interno dei suoi confini.

Tutto questo non è rassicurante, riteniamo che questa esercitazione poteva essere spostata in un momento più propizio, non l’hanno fatto, perche?

Fonte: www.ilprimatonazionale.it

