Situazione dei contagiati nella bassa trevigiana

Ecco l’andamento del contagio da coronavirus nei comuni della bassa trevigiana. Situazione aggiornata a ieri sera:

Treviso 28 casi, Casale sul sile 10 casi, Mogliano Veneto 9 casi, Roncade 9 casi, Quinto di Treviso 7 casi, Preganziol 6 casi, Casier 4 casi, Zero Branco 4 casi,

La crescita del contagio in tutta la provincia di Treviso è lenta. I positivi nella marca sono 158. Sono 14 i morti da coronavirus nella marca ad oggi.

La situazione nelle tre province Venete ad alto rischio contagio è la seguente: i contagiati sono 241 in provincia di Padova, 160 in provincia di Venezia e 158 in provincia di Treviso.

Commenta la news

commenti