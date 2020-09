Venezia. Turismo mordi e fuggi

Continua l’assalto a Venezia del turismo mordi e fuggi. Alberghi in settembre occupati al 20%, ma autorimesse strapiene in piazzale Roma e non solo.

Turismo quindi di giornata, roba da panini consumati in piedi lasciando carte e bottigliette in giro per la città.

Durante l’estate alberghi pieni, almeno quelli aperti. Erano aperte il 60% delle strutture, ma già in settembe questa percentuale è diminuita sensibilmente. Iproblemi sorgeranno con forza nei prossimi mesi.

Per ora sono stati gli italiani a salvare il turismo veneziano. Anche questa mattina autorimesse piena a Venezia e Mestre. Tutte auto nostrane, poche le targhe straniere.

Finché dura l’emergenza Covid purtroppo ci sono poche speranze di ripresa. Finirà tutto questo? Tutti ce lo domandiamo ma le risposte nesssuno riesce a darcele per ora.

