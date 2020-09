VENEZIA / STASERA una diva a luci rosse, tra le dive del tappeto rosso: cocktail con MALENA alla TAVERNA LA FENICE a VENEZIA per la mostra fotografica “Le Dive” di Andrea Pattaro

Una diva d’eccezione è ospite stasera alla mostra “Le Dive” di Andrea Pattaro, presso la Taverna la Fenice (Campiello la Fenice, 1939 Venezia), esposizione fotografica dedicata alle più affascinanti Stelle del cinema che hanno solcato il tappeto rosso a Venezia.

Al cocktail d’autore tra i 12 scatti, realizzati dal 2010 ad oggi dal giornalista e fotografo al Lido, arriva un’attrice che è abituata al colore “rosso”, non solo dei red carpet: Milena Mastromarino, in arte Malena, astro italiano e femminile della cinematografia per adulti, nonché volto noto al grande pubblico della TV.

La conturbante attrice a luci rosse di Gioia del Colle (Ba), già membro dell’assemblea nazionale del PD e naufraga dei reality, partecipa alla serata e alla mostra organizata in occasione della 77esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Stasera alla Taverna La Fenice, il cocktail d’autore con dj-set dedicato alle colonne sonore dei più celebri film hollywoodiani.

