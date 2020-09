Vedelago, 1200 siepi nel segno dei cadetti Morona e Maglione

Federico Morona (Atletica Sernaglia) ed Elisa Maglione (Atletica Stiore Treviso) riscrivono le gerarchie nazionali dei 1200 siepi: a Vedelago, nel 6° Test di Allenamento Certificato (TAC), i due cadetti trevigiani corrono la distanza rispettivamente in 3’30”9 e 4’03”4. La stagione giovanile è partita in ritardo in molte parti d’Italia, a causa dell’emergenza sanitaria, ma intanto sia Morona che la Maglione hanno realizzato il miglior tempo nazionale del 2020 per la categoria cadetti. Tra i ragazzi, bella doppietta per Leonardo Foley (Atl. Valdobbiadene), primo nell’alto con 1.46 e nel vortex con 58.02. Quest’ultima prestazione rappresenta anche il miglior risultato tecnico dell’intera serata: le tabelle la premiano con quasi 1200 punti. RISULTATI. RAGAZZI. 60 ostacoli: 1. Ishmael Awah (Vittorio Atletica) 9”7, 1. Filippo Bordin (Atl. Montebelluna) 9”7, 3. Dario Di Marco (Atl. Silca Conegliano) 9”9. Alto: 1. Leonardo Foley (Atl. Valdobbiadene) 1.46, 2. Eric Martini (Atl. Ponzano) 1.43, 3. Feyisa Campigotto (Trevisatletica) 1.40. Vortex: 1. Leonardo Foley (Atl. Valdobbiadene) 58.02, 2. Gabriele Barbari (VFGroup Atl. Santa Lucia) 50.93, 3. Pietro Fiorotto (Atl. Silca Conegliano) 50.16. CADETTI. 1200 siepi: 1. Federico Morona (Atl. Sernaglia) 3’30”9, 2. Aymen El Aamrani (Atl. Pederobba) 3’36”2, 3. Damiano Sambo (Trevisatletica) 3’44”7. Ragazze. 60 ostacoli: 1. Anita Nalesso (Trevisatletica) 10”0, 2. Isabella Calzolari (Trevisatletica) 10”3, 2. Martina Ruggio (Vittorio Atletica) 10”3. Alto: 1. Alessia Tozzato (Atl. Ponzano) 1.34, 2. Lucia Mazzer (Atl. Silca Conegliano) 1.34, 2. Martina Ruggio (Vittorio Atletica) 1.34. Marcia (2000 m): 1. Arianna Serra (Atl. Ponzano) 13’44”7, 2. Chiara Coppolino (Atl. Ponzano) 13’45”3, 3. Emma Frassinelli (Vittorio Atletica) 14’23”. Vortex: 1. Marta Calzolari (Trevisatletica) 41.42, 2. Sofia Benedetta Piovesan (Atl. Ponzano) 40.36, 3. Noemi Colaci (Atl. Montebelluna) 28.05. CADETTE. 1200 siepi: 1. Elisa Maglione (Atl. Stiore Treviso) 4’03”4, 2. Emma Bottega (Atl. Silca Conegliano) 4’47”0, 3. Veronica Calesso (Trevisatletica) 4’56”5. RISULTATI COMPLETI Federazione Italiana di Atletica Leggera Comitato Provinciale di Treviso www.fidaltreviso.it [email protected] Viale della Repubblica 22 • 31020 Villorba (TV) • tel 0422/412313 • fax 0422/412313