Venezia. Scuola, al via la quarta edizione del progetto 6sport

Anche per l’anno scolastico 2021-2022 il Comune di Venezia, in piena e costante collaborazione con le società e associazioni sportive del territorio, sostiene il percorso di avvicinamento e avviamento all’attività sportiva, nella consapevolezza del ruolo chiave ricoperto dallo sport nelle fasi di apprendimento e crescita dei bambini. Il progetto, giunto quest’anno alla 4a edizione, vede il coinvolgimento di oltre 140 associazioni che operano all’interno del Comune di Venezia.

Come di consueto, per i bambini residenti nel Comune di Venezia e iscritti al primo e al secondo anno di scuola primaria, sarà possibile attivare online un voucher del valore di 180 euro, destinato a fornire un sostegno alle spese annuali relative al corso sportivo prescelto. Resta inoltre la possibilità, per coloro che non hanno goduto interamente del voucher nel corso dell’anno sportivo 2020-2021, di usufruire dell’eventuale quota parte non utilizzata nell’annualità 2021/2022.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato allo Sport del Comune di Venezia, viene considerata un importante aiuto diretto alle famiglie che intendono promuovere le passioni dei propri figli, indirizzandole verso lo sport, e un’occasione di ripartenza, per i giovani atleti, dopo il lungo periodo emergenziale legato alla pandemia.

Attivare il voucher è semplicissimo: a partire dai primi giorni del prossimo settembre si potrà accedere al portale https://6sport.cittametropolitana.ve.it, dove saranno elencati tutti i corsi delle associazioni o società sportive che hanno aderito al progetto, ci si dovrà autenticare attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) ed infine scegliere il corso desiderato e richiedere il voucher 6SPORT.