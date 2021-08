Venezia. 78.a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica

La Regione del Veneto sarà presente, dall’1 all’11 settembre 2021, per tutto il periodo della 78° edizione della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, all’hotel Excelsior del Lido, con uno spazio d’incontro, approfondimento e discussione, condiviso insieme alla Veneto Film Commission.

Dalla 72.a edizione del 2015, la Regione del Veneto ha sempre aperto un proprio spazio culturale alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, con incontri, eventi, conferenze stampa, presentazione di iniziative cinematografiche, a conferma del suo impegno per favorire il rapporto tra i mondi dell’industria, della cultura e della produzione cinematografica e per valorizzare e promuovere il sistema veneto del cinema e dell’audiovisivo.

In questa edizione 2021 sono in programma circa 75 appuntamenti nel corso dei quali, tra dibattiti, presentazioni e confronti, saranno affrontate diverse tematiche tra cui il ruolo della formazione e delle tecnologie innovative per il cinema, temi di attualità e storie di ispirazione, cultura, turismo, identità, e arte oltre alle ricchezze dell’offerta territoriale veneta.

“È motivo di grande soddisfazione per tutta la Regione del Veneto – sottolinea l’assessore regionale alla Cultura – confermare ancora la sua presenza con uno spazio creato per accogliere soggetti che a vario titolo si occupano di cinema e contribuiscono a far crescere la nostra industria cinematografica oltre ad attrarre nell’affascinante e variegato territorio veneto produzioni e aggiungere valore alla cultura della nostra Regione”.

Lo spazio e le iniziative sono condivise con la Veneto Film Commission, che nonostante il periodo particolarmente difficile a causa della pandemia, conferma un ricco programma di eventi a dimostrazione della professionalità, ricchezza e vivacità del nostro territorio.