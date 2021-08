Ateneo Veneto. Programma settimana 30 agosto – 05 settembre 2021

Dopo la pausa estiva, la Biblioteca e la Segreteria riaprono al pubblico e riprendono le attività accademiche.

In base alle attuali disposizioni governative, per accedere alle mostre o alle attività organizzate all’interno dell’istituto è necessario esibire il Green Pass assieme a un documento di identità valido.

Per ragioni di sicurezza sanitaria la capienza delle sale dell’Ateneo Veneto è necessariamente ridotta e chiediamo al pubblico di rispettare poche, semplici regole:

– mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro

– indossare la mascherina per tutta la durata degli eventi

– igienizzare le mani utilizzando gli appositi dispenser di gel disinfettante

Il rispetto delle norme e la responsabilità civica del Green Pass sono misure indispensabili e necessarie per fronteggiare la pandemia ancora in corso.

Contiamo sulla vostra comprensione e collaborazione.

Grazie! VENEZIA NEI CAMPIELLI – Mostra fotografica

Venerdì 03 Settembre 2021 – 12:00 – Sala Tommaseo

Programma accademico

Inaugurazione della mostra

VENEZIA NEI CAMPIELLI

Fotografie di Franco Vianello Moro

Dal 3 al 27 settembre 2021

Ingresso libero contingentato, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro – obbligo di Green Pass

Dal lunedì al venerdì con orario 10.00 – 13.00 // 15.00- 18.00

Giovedì 9, 16 e 23 settembre, dalle 17.00 alle 18.00, sono previste tre visite guidate alla mostra in compagnia degli autori, per un numero massimo di 10 persone a visita.

E’ necessario prenotarsi scrivendo a [email protected]

Dal volume “Venezia nei Campielli” fresco di stampa (presentato all’Ateneo Veneto la sera del 3 settembre) è nata l’idea di questa mostra che si basa su 10 fotografie di campielli scelte tra le più significative del libro (una per sestiere e per isola), realizzate da Franco Vianello Moro e stampate in grande formato.

Le foto sono riprese fotografiche ad ampio spettro, risultato di un montaggio di più scatti, tutti a mano libera, che permette di avere una visione ampia, allargata, quasi panoramica. L’allestimento in Sala Tommaseo crea così un percorso espositivo che quasi avvolge il visitatore, lo accoglie all’interno dei campielli – che sono il cuore pulsante di Venezia – luoghi autentici della quotidianità veneziana, spazi pubblici minori che non hanno corrispettivo in altre realtà urbane.

VENEZIA NEI CAMPIELLI – Presentazione del volume

Venerdì 03 Settembre 2021 – 18:00 – Sala Lettura

Programma accademico

Presentazione del volume

Venezia nei Campielli (Lido di Venezia, Supernova 2021)

di Giorgio Crovato, Franco Mancuso, Franco Vianello Moro

Introduce il presidente dell’Ateneo Veneto Gianpaolo Scarante

Gli autori conversano con l’editore Giovanni Distefano (Supernova) e con Jacopo Zanon (Hotel Giorgione)

Ingresso libero fino a esaurimento dei 60 posti disponibili in sala.

Obbligo di Green Pass

Quanti sono i campielli di Venezia? Sono ben 217, e per catalogarli e schedarli tutti ci sono volute la curiosità e la pazienza certosina di un gruppo di lavoro composto da un fotografo, uno storico, un urbanista e un editore che hanno collaborato alla realizzazione di questo libro che è una singolare guida attraverso la Venezia degli spazi pubblici minori.

Venezia nei Campielli è un libro fatto di bellissime fotografie accompagnate da preziose annotazioni storico-urbanistiche, frutto di un’indagine su un aspetto poco studiato della città, quello degli spazi pubblici minori. Gli autori si sono concentrati sui campielli come luoghi accoglienti e autentici del tessuto urbanistico, in cui si respirano la vita quotidiana e la cultura materiale di una comunità abituata da sempre a vivere tra acqua e terra.

Per il corredo fotografico del libro è stato necessario fare una scelta, e selezionare 60 campielli che per le loro caratteristiche si prestassero ad una ripresa fotografica ad ampio spettro, selezionando di volta in volta il miglior angolo di inquadratura; il risultato è un montaggio di una sequenza spaziale di più scatti, tutti a mano libera, che permette di avere una visione ampia, allargata, quasi panoramica. Tutti gli altri 157 campielli sono rappresentati con scatti unici.