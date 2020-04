Venezia. Ottava edizione della Festa dell’Europa 2020

Dal 5 al 31 maggio VIII edizione Festa dell’Europa 2020: “il futuro dell’Europa, l’Europa del futuro”. La presidente Damiano: “Venezia riflette sull’Europa a 70 anni dalla sua nascita”

“La grande manifestazione veneziana, giunta alla sua VIII edizione, non si ferma nonostante l’emergenza Coronavirus come segno della natura europeista e di resilienza della Città di Venezia e dei partner istituzionali che vi hanno sempre collaborato”. E’ quanto annuncia lo Europe Direct del Comune di venezia presentando il ricco programma di eventi che dal 5 al 31 maggio proporrà in modalità virtuale, nel rispetto delle misure di contenimento, decine di eventi online tra webinar, video, interviste, musica e spettacoli.

Il programma completo con gli aggiornamenti e le informazioni su tutti gli eventi sono disponibili al link: www.comune.venezia.it/it/content/festa-delleuropa-2020-venezia

“L’iniziativa, frutto della collaborazione tra Comune di Venezia – Europe Direct, Consiglio d’Europa – Ufficio di Venezia, Parlamento Europeo – Ufficio di Milano, Commissione Europea – Rappresentanza a Milano – spiega la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano – si propone di mettere in risalto la “vocazione europea” del capoluogo lagunare, quale luogo di riflessione sull’Europa. La manifestazione vuole ricordare le due date storiche più significative per l’Europa: il 5 maggio 1949, fondazione del Consiglio d’Europa attraverso il Trattato di Londra e il 9 maggio 1950, nascita dell’Unione europea con la “dichiarazione Schuman” in occasione del discorso di Parigi, che quest’anno compie 70 anni 1950-2020. In occasione di queste due date vestiranno europeo mediante una illuminazione blu: le facciate di Ca’ Farsetti, di Ca’ Loredan, del Municipio di Mestre, la Torre Civica e la fontana di piazzale Giovanacci di Marghera”.

Nonostante le misure di contenimento è ricco il programma di iniziative per favorire una cittadinanza europea più consapevole: un mese di manifestazioni, decine di appuntamenti online, vari i pubblici interessati tra bambini, studenti, imprenditori e cittadini, una trentina di partner coinvolti tra istituzioni e organizzazioni locali, nazionali ed europee.

La Festa dell’Europa si apre martedì 5 maggio alle ore 9.30 con l’“Infoday Marie Curie. How to write a successful proposal” webinar in lingua inglese a cura dell’Università Ca’ Foscari Venezia su piattaforma adobe connect previa iscrizione www.unive.it/mariecurie

Il giorno di apertura culmina alle ore 15 con il webinar ”Il futuro dell’Europa: sfide, fondi e opportunità” a cura delle Politiche europee del Comune di Venezia con Massimo Gaudina, Direttore della Rappresentanza a Milano della Commissione europea.

Da mercoledì 6 maggio 2020 e per tutti i mercoledì di maggio 13, 20 e 27 alle ore 15 andranno in diretta Facebook “Pillole d’Europa” brevi video informativi su tematiche europee come i servizi Europe Direct, Eurodesk, Eures, il Consiglio d’Europa e la sua Commissione di Venezia. (www.facebook.com/EuropeDirectVenezia e www.facebook.com/coevenezia)

Venerdì 8 maggio 2020 ore 17 si tiene “The EU and the Global Pandemic” webinar in lingua inglese a cura di Venice International University, riservato ai suoi studenti VIU e Venice Diplomatic Society.

Sabato 9 maggio 2020 è il giorno del 70esimo anniversario della “dichiarazione Schuman”. Onoreremo questa ricorrenza dalle ore 10 con la Premiazione del concorso per le scuole superiori venete “Diventiamo cittadini europei” a cura di Europe Direct del Comune di Venezia, USR-Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e MFE Movimento Federalista Europeo alla presenza della Presidente del Consiglio Comunale, Ermelinda Damiano, con un minuto di silenzio per il compianto preside Davide Frisoli (video incontro sulla piattaforma Google Meet previa invio email a [email protected]).

Si continuerà nel pomeriggio del 9 alle ore 14.30 con “Unione Europea, passato e presente” Conversazione con Virgilio Dastoli, Presidente del Consiglio Italiano del Movimento Europeo. Podcast sui canali social M9 – Museo del ’900 e alle ore 16 con “Moving Europe on live” Performance in diretta Facebook con brevi testimonianze, testi

letterari e momenti di danza e musica per condividere la preziosità dello scambio culturale, sociale e artistico che nasce dalle esperienze della mobilità giovanile europea con gli studenti universitari e Shylock CUT di Venezia (www.facebook.com/EuropeDirectVenezia).

La giornata del 9 si conclude con “inMarcia per la PACE” alle ore 18, a cura delle Associazioni per la pace della Città Metropolitana di Venezia. Evento inserito nel programma ufficiale “Padova capitale europea del volontariato 2020”. Diretta video sulla piattaforma Facebook www.facebook.com/inMarciaperlaPace

Venerdì 15 maggio 2020 ore 15 ci sarà il lancio del concorso di comunicazione e creatività “Cambiamenti climatici – The grand challenge” giunto alla sua VIII edizione. Diretta video sulla piattaforma Facebook

Giovedì 21 maggio 2020 ore 10 Eurosportello – Unioncamere del Veneto propone il Webinar “Fare impresa ai tempi del Coronavirus: servizi e strumenti a supporto delle PMI” ore 10 per esplorare le modalità in cui le imprese possono usufruire, in forma digitale, dei servizi messi a disposizione della Commissione Europea per la loro attività. Si approfondiranno i servizi per l’innovazione e l’internazionalizzazione e per l’accesso ai bandi di ricerca europei, le piattaforme che permettono di cogliere queste opportunità e come renderle il più profittevole possibile. Webinar su Google meet previa iscrizione

Venerdì 22 maggio 2020 ore 15 si tiene “Una favola d’Europa”, lettura animata di fiabe europee a cura della Compagnia teatrale Pantakin, per mettere in evidenza ciò che unisce i cittadini europei a partire dalle fiabe e per valorizzare nei bambini il rispetto della diversità e il dialogo interculturale. Diretta video sulla piattaforma Facebook www.facebook.com/EuropeDirectVenezia

Le celebrazioni si concludono venerdì 29 maggio 2020 ore 18 con “Europa in musica”, un momento musicale del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia in collaborazione con la sede italiana del Consiglio d’Europa. Diretta video sulla piattaforma Facebook.

Per tutta la durata della manifestazione dal 5 al 31 maggio verrà esposto dalle finestre della sede italiana del Consiglio d’Europa un grande sctriscione sulla facciata delle Procuratie Nuove in Piazza San Marco con scritto “9 maggio Festa dell’Europa. Si celebra la pace e l’unità in Europa”. Inoltre dal 5 maggio saranno pubblicati sul sito www.comune.venezia.it/it/content/festa-delleuropa-2020-venezia:

“Le madri e i padri fondatori dell’Unione europea” nuovo video informativo a preludio della mostra di ottobre all’M9-Museo del ‘900

“Consegna attestati Certilingua” nuovo video di congratulazioni agli studenti a cura del MIUR Ufficio Scolastico RegionaleVeneto

“Un mondo nuovo – Altiero Spinelli” film RaiPlay di Alberto Negrin

Photogallery della bandiera europea esporta dai cittadini nella Città di Venezia

Numerosi i partner che collaborano:

Comune di Venezia – Europe Direct, Consiglio d’Europa – Ufficio di Venezia, Parlamento Europeo – Ufficio a Milano, Commissione Europea – Rappresentanza a Milano, Città Metropolitana di Venezia, CIME Consiglio Italiano del Movimento Europeo, MFE Movimento Federalista Europeo, Università Ca’ Foscari di Venezia, CESTUDIR Centro Studi sui Diritti Umani, CDE Centro di Documentazione Europea, VIU Venice International University, MIUR Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Eurodesk, EURES, Veneto Lavoro, RAI Veneto, EEN Unioncamere-Eurosportello del Veneto, PON Metro, ESU Venezia, Associazioni InMarciaperlaPace, Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, VDS Venice Diplomatic Society, Compagnia teatrale Pantakin, Shylock Centro Universitario Teatrale di Venezia, Circuito Cinema, M9 Museo del ‘900, Caffè Florian, Caffè Lavena, San Servolo Servizi Metropolitani di Venezia srl, Istituto Stefanini.

