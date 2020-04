La teoria della rana bollita e la situazione attuale in Italia

Alcune letture da me condotte durante quest’ultimo periodo mi hanno fatto riflettere sulla situazione che stiamo vivendo come conseguenza del coronavirus e sui divieti posti dal governo per circoscrivere e fermare i contagi.

Tutto questo mi ha fatto venire in mente il “Principio della rana bollita” espresso dal filosofo Noam Chomsky. Il filosofo americano pone l’esempio di una rana messa in un pentolone di acqua fresca. La rana si trova a suo agio. Accendiamo il fuoco sotto il pentolone, l’acqua diventa tiepida e la rana la trova gradevole e continua a nuotare. Dopo un poco l’acqua diventa calda e la rana tuttavia continua a nuotare pur trovando il liquido un po’ meno gradevole. L’acqua diventa sempre più calda e la rana si indebolisce e perde la forza di reagire. Alla fine l’acqua va in ebollizione e la rana muore lessata.. Ovviamente se avessimo messo la rana immediatamente nel pentolone con acqua bollente, l’animale sarebbe saltato subito fuori sfuggendo alla morte per bollitura.

Questo mi fa capire la strategia usata per la manipolazione delle masse. E cioè , secondo il filosofo Chomsky “per far accettare una misura inaccettabile basta applicarla gradualmente per mesi e per anni consecutivi”.

Ecco qui di seguito la lista delle dieci regole compilata da Chomsky per manipolare le masse.

Strategia della distrazione, creare problemi e poi offrire le soluzioni, la strategia della gradualità (rana bollita), la strategia del differire, parlare ai cittadini come ai bambini, usare l’aspetto emotivo, mantenere tutti nell’ignoranza e mediocrità, stimolare tutti ad essere compiacenti con la mediocrità, rafforzare l’auto colpevolezza, conoscere gli individui meglio di quanto loro conoscano se stessi..

Considerata questa teoria e la situazione attuale mi pongo la domanda, siamo stati bolliti come la rana del filosofo Chomsky?

