Horeca Brenta, spesa a domicilio ma anche tanta solidarietà

Venezia, dopo due mesi, i “piccoli” cominciano a chiudere. Consegnano le chiavi ai proprietari dei fondi. Horeca Brenta questa settimana è andata a ritirare la merce da tre ristoratori veneziani che hanno abbassato le serrande per sempre. La società di Dolo ha 700 clienti, media 10 dipendenti, risultato 7000 persone che il prossimo mese potrebbero perdere il lavoro.

Patrizio Salmaso è preoccupato, non solo per se stesso e la sua attività, da cinquant’anni sul mercato, punto di riferimento dei ristoranti veneziani, della terraferma e di una buona fetta di Veneto, ma anche e soprattutto per i suoi clienti. Per quella solidarietà che i Veneti hanno nel cuore e che li porta ad affezionarsi alle persone con cui lavorano, che diventano spesso e volentieri degli amici. E degli amici ci si prende cura.

Allo stesso modo, si cercano le modalità per aiutare i dipendenti e la propria attività con quegli “aggiustamenti” commerciali e organizzativi che danno un po’ di respiro, e permettono quantomeno di sopravvivere, in attesa che il minuscolo mostro restituisca a tutti la dignità del lavoro, che per un Veneto è un credo quasi evangelico, assieme a una vita serena, nel ricordo di chi non ce l’ha fatta.

Patrizio Salmaso, quindi, da “grossista”, si ingegna e propone l’attività di consegna di generi alimentari a domicilio. Il sito tutto nuovo, una vasta gamma di prodotti, la consegna gratuita entro quindici chilometri ma la possibilità, con un piccolo contributo, di ricevere a casa propria la spesa.

Ma Salmaso è anche l’uomo che regala ettolitri d’acqua alla Protezione Civile di Dolo “ho già consegnato loro mille e cento bottiglie, per ringraziarli di quanto stanno facendo ogni giorno per tutta la nostra comunità, ma dovrò chiamarli per sapere se ne servono ancora” e porta la spesa, in silenzio e senza tanti clamori, ai nonnini del Don Vecchi, da quando l’emergenza è cominciata.

